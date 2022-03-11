«Козлодрание» планируют развивать в Алтайском крае

В Алтайском крае в 2022 году откроется отделение федерации кок-бору — древней конно-спортивной игры. Об этом ТАСС рассказала президент Союза кок-бору и национальных видов спорта РФ Кристина Карамышина.

Кок-бору или «козлодрание» — одна из древнейших тюркских игр. Разделенные на две команды всадники на лошадях пытаются отнять друг у друга тушу козла и забросить ее в ворота соперника.

«В прошлом году была зарегистрирована первая в России спортивная федерацию кок-бору. В этом году мы приняли решение о том, что в пяти регионах России в 2022 году будут открываться отделения этой федерации — в Дагестане, Татарстане, Новосибирске, Алтайском крае и Бурятии. В планах открыть отделения федерации в 25 регионах, после чего мы можем претендовать на звание общероссийской федерации», — сказала Карамышина.

Этот вид этноспорта достаточно популярен в России — в 48 командах насчитывается 579 спортсменов.

Особенно он развит в Республике Алтай, где изначально была создана федерация кок-бору. Сейчас там 12 команд.