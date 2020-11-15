Красавицы-черлидерши экстравагантно зазывают на хоккей всех алтайских болельщиков

Перед крайним матчем «Динамо-Алтай» в соцсетях появилось видео в поддержку любимой команды. Его записала группа поддержки FDS team, участницы которой теперь является официальными черлидерами хоккеистов.
«Девочки из группы FDS team вместе с талисманом ждут вас, дорогие болельщики. Поддержим нашу команду вместе», — говорится в подписи под видео.
По правилам ВХЛ, участие группы поддержки в домашних матчах команды является обязательным элементом.
Когда пойдет матч
15 ноября встреча «Динамо-Алтай» с «Юниором» из Кургана начнется в 17.00. Билеты на хоккей можно купить на официальном сайте клуба или прямо перед матчем.
Обновленные кассы теперь работают в самом здании Дворца спорта «Титов-Арена».