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Красавицы-черлидерши экстравагантно зазывают на хоккей всех алтайских болельщиков

15 ноября хоккейная команда «Динамо-Алтай» проведет свой последний матч этого тура. Три предыдущих наши хоккеисты уверенно выиграли.

Новая группа поддержки "Динамо-Алтай".
Новая группа поддержки "Динамо-Алтай".
https://www.instagram.com/hcdaofficial/

Перед крайним матчем «Динамо-Алтай» в соцсетях появилось видео в поддержку любимой команды. Его записала группа поддержки FDS team, участницы которой теперь является официальными черлидерами хоккеистов.

«Девочки из группы FDS team вместе с талисманом ждут вас, дорогие болельщики. Поддержим нашу команду вместе», — говорится в подписи под видео.

По правилам ВХЛ, участие группы поддержки в домашних матчах команды является обязательным элементом.

Когда пойдет матч

15 ноября встреча «Динамо-Алтай» с «Юниором» из Кургана начнется в 17.00. Билеты на хоккей можно купить на официальном сайте клуба или прямо перед матчем.

Обновленные кассы теперь работают в самом здании Дворца спорта «Титов-Арена».

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