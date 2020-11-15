Красавицы-черлидерши экстравагантно зазывают на хоккей всех алтайских болельщиков

15 ноября хоккейная команда «Динамо-Алтай» проведет свой последний матч этого тура. Три предыдущих наши хоккеисты уверенно выиграли.

Перед крайним матчем «Динамо-Алтай» в соцсетях появилось видео в поддержку любимой команды. Его записала группа поддержки FDS team, участницы которой теперь является официальными черлидерами хоккеистов.

«Девочки из группы FDS team вместе с талисманом ждут вас, дорогие болельщики. Поддержим нашу команду вместе», — говорится в подписи под видео.

По правилам ВХЛ, участие группы поддержки в домашних матчах команды является обязательным элементом.

Когда пойдет матч

15 ноября встреча «Динамо-Алтай» с «Юниором» из Кургана начнется в 17.00. Билеты на хоккей можно купить на официальном сайте клуба или прямо перед матчем.

Обновленные кассы теперь работают в самом здании Дворца спорта «Титов-Арена».