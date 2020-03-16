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16 марта 4°C

Как очаровательные лыжницы бежали марафон в Алтайском крае: фоторепортаж altapress.ru

15 марта в Алтайском крае прошел лыжный марафон от компании «Мария-Ра». Несмотря на погоду, на трассу вышли почти 1,5 тысячи человек.

Лыжный марафон-2020 в Алтайском крае.
Лыжный марафон-2020 в Алтайском крае.
altapress.ru

В марафоне в 2020 году зарегистрировалось рекордное количество участников — около 1,7 тысячи человек, но не все смогли поучаствовать. В итоге на трассу вышли 1476 человек, из них 1434 финишировали.

Среди них была почетный гость марафона Людмила Колобанова — знаменитая на весь мир спортсменка из Реутова.

В фоторепортаже altapress.ru — представительницы прекрасного пола, которые блистали в забеге.

50-километровый марафон стартовал в селе Черемное и завершился в Барнауле. Спортивный праздник стал пятым по счету.

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