Как очаровательные лыжницы бежали марафон в Алтайском крае: фоторепортаж altapress.ru

В марафоне в 2020 году зарегистрировалось рекордное количество участников — около 1,7 тысячи человек, но не все смогли поучаствовать. В итоге на трассу вышли 1476 человек, из них 1434 финишировали.
Среди них была почетный гость марафона Людмила Колобанова — знаменитая на весь мир спортсменка из Реутова.
В фоторепортаже altapress.ru — представительницы прекрасного пола, которые блистали в забеге.
50-километровый марафон стартовал в селе Черемное и завершился в Барнауле. Спортивный праздник стал пятым по счету.