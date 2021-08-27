Красотка-бегунья из Барнаула стала лучшей на престижных соревнованиях в Швейцарии

26 августа бегунья Полина Миллер впервые приняла участие в легкоатлетических стартах, проходивших в рамках «Бриллиантовая лига» в Лозанне.

С первого захода наша спортсменка выиграла так называемый забег «перспективы».

Она была в числе восьми спортсменок, специализирующихся на дистанции 400 метров, которых организаторы «Бриллиантовой лиги» пригласили для участия в не основном старте в этой дисциплине.

Полина уверенно выиграла выставочный забег и еще выше подняла свой рейтинг на международной арене.

Результат подопечной заслуженного тренера России Надежды Клевцовой — 52,16 секунды. Второе место заняла литовка Агне Шеркшниене (53,22), третьей стала швейцарка Ясмин Гигер (53,39).

В забеге на 400 метров, входящем в зачет «Бриллиантовой лиги», победа досталась серебряному призёру Олимпийских игр в Токио Марилейди Паулино из Доминиканской Республики, которая финишировала с результатом — 50.40.

Кто такая Полина Миллер

В секцию по легкой атлетике 8-летнюю Полину привели родители. Ее папа большой поклонник этого вида спорта и когда-то занимался сам. До этого девочка занималась спортивной аэробикой. Первый и единственным на данный момент тренер Полины — Надежда Клевцова.

У нее же когда-то начинал тренироваться Сергей Шубенков.

Полина Миллер. altaisport.ru

Первые годы Полина не показывала особых результатов. Тогда она проигрывала практически все старты. Переломный момент наступил, когда девушке исполнилось 14 лет. Надежда Клевцова вспоминает: тогда спортсменка будто переродилась. «Видимо, наконец, почувствовала в себе силы», — рассказывает тренер.