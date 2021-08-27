Красотка-бегунья из Барнаула стала лучшей на престижных соревнованиях в Швейцарии

С первого захода наша спортсменка выиграла так называемый забег «перспективы».
Она была в числе восьми спортсменок, специализирующихся на дистанции 400 метров, которых организаторы «Бриллиантовой лиги» пригласили для участия в не основном старте в этой дисциплине.
Полина уверенно выиграла выставочный забег и еще выше подняла свой рейтинг на международной арене.
Результат подопечной заслуженного тренера России Надежды Клевцовой — 52,16 секунды. Второе место заняла литовка Агне Шеркшниене (53,22), третьей стала швейцарка Ясмин Гигер (53,39).
В забеге на 400 метров, входящем в зачет «Бриллиантовой лиги», победа досталась серебряному призёру Олимпийских игр в Токио Марилейди Паулино из Доминиканской Республики, которая финишировала с результатом — 50.40.
Кто такая Полина Миллер
В секцию по легкой атлетике 8-летнюю Полину привели родители. Ее папа большой поклонник этого вида спорта и когда-то занимался сам. До этого девочка занималась спортивной аэробикой. Первый и единственным на данный момент тренер Полины — Надежда Клевцова.
У нее же когда-то начинал тренироваться Сергей Шубенков.
Первые годы Полина не показывала особых результатов. Тогда она проигрывала практически все старты. Переломный момент наступил, когда девушке исполнилось 14 лет. Надежда Клевцова вспоминает: тогда спортсменка будто переродилась. «Видимо, наконец, почувствовала в себе силы», — рассказывает тренер.