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Спорт

Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века

Криштиану Роналду не смог забить пенальти в матче со Словенией.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

На 105-й минуте матча удар 39-летнего португальца отразил Ян Облак, вратарь сборной Словении.

Криштиану Роналду впервые с февраля 2022 года не смог забить пенальти. Для Яна Облака это первый отражённый пенальти с января 2022 года.

Роналду стал первым европейцем в XXI веке, который трижды не забил пенальти на крупных международных турнирах в составе сборных команд. Ранее он не смог реализовать пенальти в матче против Австрии на Евро-2016 (счет 0:0) и в игре против Ирана на Чемпионате мира 2018 года (счет 1:1).

В четвертьфинале Чемпионата Европы Португалия встретится со сборной Франции, которая обыграла команду Бельгии со счетом 1:0.

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