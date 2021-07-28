Кубковые страсти. Где и когда смотреть сегодняшний принципиальный матч «Динамо-Барнаул»

1 Почему этот матч принципиален?

После того, как «Иртыш» в сезоне 2020−2021 годов ушел на повышение в ФНЛ, «Динамо-Барнаул» с ним больше не играло, поэтому сейчас любопытно, что из себя представляет соперник.

Перед сезоном команду в Омске собирали по сути заново — приглашенные игроки, которые должны были делать результат в подэлитной Футбольной национальной лиге, после провала разбежались.

В Кубке России «Динамо» и «Иртыш» встречались шесть раз, четыре игры были за бело-голубыми.