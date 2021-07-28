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Спорт

Кубковые страсти. Где и когда смотреть сегодняшний принципиальный матч «Динамо-Барнаул»

28 июля футбольный клуб «Динамо-Барнаул» проведет свой второй кубковый матч в этом сезоне. Соперником станет «Иртыш» из Омска. Основной состав омской команды после бесславного вылета из ФНЛ практически полностью развалился. Это значит, что шансы на победу велики.

кубковый матч "Динамо-Барнаул" - "Новосибирск". 14 июля 2021 года.
кубковый матч "Динамо-Барнаул" - "Новосибирск". 14 июля 2021 года.
Дмитрий Лямзин
1 Почему этот матч принципиален?

После того, как «Иртыш» в сезоне 2020−2021 годов ушел на повышение в ФНЛ, «Динамо-Барнаул» с ним больше не играло, поэтому сейчас любопытно, что из себя представляет соперник.

Перед сезоном команду в Омске собирали по сути заново — приглашенные игроки, которые должны были делать результат в подэлитной Футбольной национальной лиге, после провала разбежались.

В Кубке России «Динамо» и «Иртыш» встречались шесть раз, четыре игры были за бело-голубыми.

кубковый матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; - &quot;Новосибирск&quot;. 14 июля 2021 года.
кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Новосибирск». 14 июля 2021 года.
Дмитрий Лямзин
2 Как обстоят дела у «Динамо»?

В Омск наша команда уехала без полузащитников Никиты Шибаева и Дениса Чудоякова, которые приболели. Михаил Осипов тоже остался дома, получив травму.

Зато на поле, наконец, выйдет нападающий Антон Кобялко. Клуб понадобились серьезные усилия, чтобы завершить его международный трансфер. Теперь футболист, на которого в Барнауле возлагают большие надежды, может спокойно играть в России.

3 Что будет дальше?

Если представить, что «Динамо-Барнаул» проходит соперников из Омска, на следующей стадии 1\64 финала нас могут ждать либо «Звезда» из Перми, либо «Тюмень». Эти две команды сегодня будут выявлять сильнейшего в очном противостоянии.

С 1\32 финала Кубка начинается так называемый групповой этап. Команды из ФНЛ и Премьер-лиги разбивают на группы, по три в каждой. Игры проходят на домашнем поле клуба стоящего на ранг ниже.

кубковый матч &quot;Динамо-Барнаул&quot; - &quot;Новосибирск&quot;. 14 июля 2021 года.
кубковый матч «Динамо-Барнаул» — «Новосибирск». 14 июля 2021 года.
Дмитрий Лямзин
4 Когда смотреть кубковую игру?

Сегодняшний матч начнется в 20:00 по барнаульскому времени. Ссылка на трансляцию появляется обычно за час до начала игры. Найти ее можно будет в официальной группе «Динамо-Барнаул» ВКонтакте.

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