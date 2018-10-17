Куда отдать ребенка учиться играть в футбол

ЦДР «ОЛИМП» уже более трех лет успешно готовит маленьких чемпионов для поступления в спортивные школы, проводит как групповые, так и индивидуальные тренировки, организует свою футбольную лигу, турниры, детские семейные праздники, летние футбольные сборы. Центр укомплектован качественным спортивным инвентарем, занятия проводят профессиональные тренеры с педагогическим образованием и игровым опытом.
- Эффективная подготовка к поступлению в ведущие детские футбольные школы города.
- Мотивационная программа, которая значительно повышает интерес ребенка к тренировкам.
- Регулярное участие в соревнованиях и товарищеских играх.
- Участие в спортивных праздниках и семейных мероприятиях.
- Летние футбольные сборы.
- Современная методика обучения.
- Профессиональный тренерский коллектив.
- Официальное заключение договора.
- В штате центра есть спортивный врач.
- Привлекательная цена тренировок.
- Перерасчет занятий при пропуске по болезни.
- Безопасные и комфортные условия тренировок.
- Современный инвентарь для занятий.
- Фото и видео отчеты с тренировок.
- Программа дополнительных спортивных мероприятий.
Сделаем выбор в пользу спорта!
С деятельностью центра можно ознакомиться на официальном сайте cdr-olimp.ru, а записаться в группу и задать все интересующие вопросы, вы можете по телефону +7 913−240−01−02