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Куда отдать ребенка учиться играть в футбол

Если ваш ребенок активный и мечтает стать великим футболистом, то центр детского развития «Олимп» приглашает детей в возрасте от 4 лет на занятия по футболу. Тренировки проходят на территории Парка спорта Алексея Смертина, а совсем недавно появился филиал в центре города.

Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Источник: ЦДР «ОЛИМП»

ЦДР «ОЛИМП» уже более трех лет успешно готовит маленьких чемпионов для поступления в спортивные школы, проводит как групповые, так и индивидуальные тренировки, организует свою футбольную лигу, турниры, детские семейные праздники, летние футбольные сборы. Центр укомплектован качественным спортивным инвентарем, занятия проводят профессиональные тренеры с педагогическим образованием и игровым опытом.

Почему дети с удовольствием занимаются в ЦДР Олимп?
  • Эффективная подготовка к поступлению в ведущие детские футбольные школы города.
  • Мотивационная программа, которая значительно повышает интерес ребенка к тренировкам.
  • Регулярное участие в соревнованиях и товарищеских играх.
  • Участие в спортивных праздниках и семейных мероприятиях.
  • Летние футбольные сборы.
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Источник: ЦДР «ОЛИМП»
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Источник: ЦДР «ОЛИМП»
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Источник: ЦДР «ОЛИМП»
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Источник: ЦДР «ОЛИМП»
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Куда отдать ребенка учиться играть в футбол
Источник: ЦДР «ОЛИМП»
Почему родители выбирают ЦДР Олимп?
  • Современная методика обучения.
  • Профессиональный тренерский коллектив.
  • Официальное заключение договора.
  • В штате центра есть спортивный врач.
  • Привлекательная цена тренировок.
  • Перерасчет занятий при пропуске по болезни.
  • Безопасные и комфортные условия тренировок.
  • Современный инвентарь для занятий.
  • Фото и видео отчеты с тренировок.
  • Программа дополнительных спортивных мероприятий.

Сделаем выбор в пользу спорта!

С деятельностью центра можно ознакомиться на официальном сайте cdr­-olimp.ru, а записаться в группу и задать все интересующие вопросы, вы можете по телефону +7 913−240−01−02

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