Куда отдать ребенка учиться играть в футбол

Если ваш ребенок активный и мечтает стать великим футболистом, то центр детского развития «Олимп» приглашает детей в возрасте от 4 лет на занятия по футболу. Тренировки проходят на территории Парка спорта Алексея Смертина, а совсем недавно появился филиал в центре города.