Латекс, спирт и фанаты за решеткой: как прошел первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в новых реалиях

23 августа на центральном стадионе краевой столицы прошел первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в новом сезоне. Был он по понятным причинам без болельщиков, но с беспрецедентными мерами безопасности. Маски, перчатки, чистые зоны и даже обеззараженные мячи — все это теперь элементы футбола новой коронавирусной эпохи. За игрой нашей команды с опустевших трибун наблюдали корреспонденты altapress.ru.

Что происходило до матча

За час до начала матча у стадиона «Динамо» тишина. Центральные ворота закрыты, кассы пусты, ни толп болельщиков, ни ажиотажа. Как будто в Барнауле и не возобновился всеми долгожданный футбол.

Не спеша к служебному входу начали подъезжать гости. Команда «Звезда» из Перми — один из лидеров группы № 4 в ПФЛ, которую по привычке все называют «Урал-Приволжье». Задача у клуба серьезная — выход в подэлитную Футбольную национальную лигу. Настрой, судя по сосредоточенным лицам футболистов, такой же.

Каждый — в маске, на груди бейдж официальной аккредитации. На входе — черный устрашающий металлодетектор, неприветливые охранники и спрей для обработки рук — без него войти на стадион теперь нельзя.

«Саня, а ты что один?», — обратился к скромно стоящему мужчине кто-то из тренерского штаба пермяков.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

Тот, прислонившись в ограде, только пожал плечами.

Оказалось, Александр — давний болельщик «Звезды», любитель дальних выездов. Приехал поддержать свою команду почти за две тысячи километров. Мужчина рассказывает: на гостевые матчи поближе к Перми фанатская банда собирается повнушительнее. В далекий Барнаул отважился отправиться он один.

30 часов до Новосибирска поездом, еще пять часов на автобусе и вот оно главное разочарование — на стадион не пускают.

«Буду значит стоять здесь у ворот, что я зря приехал что ли», — не унывает Александр.

В его родном городе футбол потихоньку начинает скидывать с себя коронавирусные путы — на первые домашние матчи стадион разрешено было заполнить на 10%.

19 августа в Тюмени, где «Звезда» в кубковом матче встречалась с местной футбольной командой, вход для болельщиков тоже оказался под замком. Но руководство стадиона лютовать не стало и закрыло глаза на прилипших к ограде фанатов. Благо расстояние позволяло им даже из не самой удобной дислокации смотреть футбол.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

«Говорят, наши фанаты тоже нашли себе такое местечко. Может вам к ним примкнуть. Главное, чтоб не побили», — посмеялись мы.

Александр только ухмыльнулся: «От Москвы и до Карпат фанат фанату друг и брат». На этом и разошлись.

Зачем на футболе обеззараживают мячи

На центральном стадионе Барнаула и раньше-то было так, что не забалуешь, «Динамо» все-таки структура серьезная, теперь же совсем атас. Санитарный регламент, который в связи с коронавирусом принял Российский футбольный союз, перевернул здесь все с ног на голову.

Футболисты обеих команд теперь находятся в чистых зонах — гости в подтрибунном помещении, хозяева — в здании спорткомплекса неподалеку. До игры пересекаться они не должны.

На входах — обеззараживающие рамки. Хитроумные аппараты, обрабатывающие одежду входящего спортсмена, региональные клубы обязали закупить перед новым сезоном. Каждая стоит не меньше 100 тыс рублей. Но у «Динамо» свободных денег сейчас особо нет, только за тестирование на COVID-19 каждый месяц команде приходится отдавать больше 200 тыс. рублей.

Поэтому рамки сделали самостоятельно из подручных материалов. Дешево, сердито, но никакой вирус не пройдет, это точно.

На трибунах, где еще год назад свободно ходили толпы фанатов, теперь все перетянуто лентой. Пересекать выход из подтрибунного помещения посторонним теперь тоже нельзя — чистая зона. Журналисты, ставшие единственными легальными зрителями этого матча, пробирались в ложу прессы через сиденья.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

Нелепо выглядят теперь и «болбои». Маленькие мальчики, которые раньше подавали мячи на кромке поля, неожиданно выросли, заматерели и обросли щетиной.

Санитарный регламент запрещает присутствие на матчах несовершеннолетних. Подавать мячи, предварительно обработав их специальным раствором, теперь могут только взрослые.

На самом футбольном поле все, казалось бы, как и прежде, не считая традиционного рукопожатия, которое теперь тоже под запретом, и резервного арбитра в черной маске и черных перчатках а-ля латекс. Но к этим атрибутам теперешней жизни за пять месяцев пандемии, есть ощущение, мы начали уже привыкать.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

Куда подевались динамовские болельщики

За полчаса до начала игры по улице Никитина ровным строем прошли фанаты. Ко входу они даже не подходили, заранее зная, что здесь им теперь не рады. На маленьком пятачке между офисными зданиями на улице Гоголя они нашли себе укромное местечко.

Формально оно не на стадионе, значит недовольства службы безопасности можно избежать. Футбольное поле с удачного ракурса видно почти как на ладони. Так что красота!

Надо сказать, что группировка болельщиков «Динамо» серьезно помолодела. Почти все — подросткового возраста или немного старше. Активных «олдов» от силы человек десять. Тех кто когда-то ковал славу фанатского сектора команды осталось немного.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

Среди них постаревший слегка Андрон, как всегда весел, общителен и неудержим. С фирменной хрипотой в голосе вспоминает былые годы.

На наш вопрос, а поехали бы с «Динамо-Барнаул» на выезд в Пермь смеется: «Без Миши Рапопорта я никуда не поеду». Приезда своего вожака и лидера барнаульские болельщики ожидают осенью.

Тут расположился и наш пермяк Александр. Его, конечно же, никто не тронул. Мужчине дали возможность растянуть флаг команды и от души поорать. Поддерживали противоборствующие команды болельщики по очереди. В перерыве гость совсем растрогался и честно признался, что не ожидал такого теплого приема.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

Что происходило на поле

Жарко в этот вечер было и на поле. Пермская «Звезда» явно приехала в Барнаул побеждать. За плечами у команды была пара побед, при чем одна из них с разгромным счетом 5:0. Как результат — лидирующее место в турнирной таблице.

Может поэтому пермяки действовали очень активно, напрягая нашу оборону и заставляя капитана и бессменного вратаря Богдана Карюкина покрикивать на своих партнеров по команде.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

Ничто не предвещало для гостей беды ровно до 30 минуты, когда судья после нарушения назначил штрафной в сторону «Звезды». Максим Ерусланов быстро ввел мяч, забросив его на Владимира Завьялова, тот практически в касание откатил под удар Щербакову. Евгений мастерски отправил снаряд за шиворот голкиперу в дальнюю «девятку». Так «Динамо» неожиданно вышло вперед — 1:0.

Но сказка длилась недолго. В самом начале второго тайма пермяки заметно оживились и буквально оккупировали нашу штрафную. В одном из моментов Богдан Карюкин, казалось бы уже спас нашу команду, но мяч предательски оказался у соперника, который добил его в ворота. Тут уж вратарь оказался бессилен.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

При счете 1:1 было ощущение, что динамовцы как-то потерялись, но налет разочарования от пропущенного гола быстро прошел, игра оживилась. При чем обоюдно острые моменты появлялись у тех и у других.

Больше всего запомнился момент в конце второго тайма. Никита Шибаев имел прекрасные шансы стать героем матча, но мяч звякнул о штангу и вылетел вон из ворот.

На ничейном счете футболисты и разошлись, отправившись после свистка арбитра благодарить своих фанатов за решеткой ограды стадиона.

Первый домашний матч «Динамо-Барнаул» в сезоне 2020−2021гг. Дмитрий Лямзин

На послематчевой пресс-конференции Рустем Хузин, главный тренер «Звезды», выглядел явно огорченнее своего визави. Встречу двух команд он назвал «матчем нереализованных моментов» и добавил, что другим клубам Урала и Приволжья сибирский выезд в Барнаул и Новосибирск тоже будет даваться нелегко.

Как говорится, поживем — увидим.

Следующая домашняя игра «Динамо-Барнаул» пройдет 26 августа с командой «Тюмень» и снова без болельщиков. В лучшем случае, их на стадион смогут пустить только осенью.