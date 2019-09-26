Лед залит, разметка есть, сигнализация работает: как выглядит «Титов-Арена» за два дня до открытия

28 сентября в Барнауле торжественно открывают Дворец зрелищ и спорта, который теперь носит имя «Титов-Арена». Сейчас здесь круглосуточно идут работы, чтобы максимально подготовить объект. Краевым журналистам первым разрешили заглянуть внутрь и оценить, что уже сделано.

Дворец спорта "Титов-Арена" за два дня до открытия

По словам исполнительного директора «Титов-Арены» Евгения Якунина, основные строительные работы на ледовой площадке закончены. Здесь заменили охладительную установку, поставили новые борта, акриловые ограждения, установили новые кресла.

Над ареной уже месяц висит мультимедийный куб, на котором будут транслировать голы и опасные моменты матчей.

Дворец спорта «Титов-Арена» за два дня до открытия Анна Зайкова

26 сентября на «Титов-Арене» начинается монтаж системы видеофиксации голов. Для этого в Барнаул, хоть и с опозданием, но прилетел специалист из Белоруссии. Ему предстоит наладить работу пяти современных камер, четыре будут располагаться по периметру ледовой арены, одна — снимать вид сверху.

Что с пожарной безопасностью?

Инспекторы пожарного надзора обследовали объект на этой неделе и, по данным altapress.ru, оказались удовлетворены увиденным. Ранее собственник Дворца спорта Михаил Дроздов рассказывал, что на объекте демонтированы все деревянные конструкции, осталось только все, что не горит — стекло, металл, бетон.

Также на «Титов-Арене» установлена новая система оповещения о пожаре, которая исправно работает.

Как выглядит фойе?

В фойе полностью демонтировали подвесной деревянный потолок, покрашены стены. 27 сентября во Дворце начнет работать клининговая бригада, которая наведет здесь максимальный лоск к приему любителей хоккея. В кафе для посетителей уже начали устанавливать оборудование.

Дворец спорта «Титов-Арена» за два дня до открытия Анна Зайкова

Когда завершат ремонт фасада?

До конца 2019 года планируется привести в порядок парапет «Титов-Арены». Второй этап ремонтных работ на фасаде пока отложен. Скорее всего, к ним вернутся весной следующего года. Планируется обшить объект вторым слоем сэндвич-панелей и повесить мультимедийный экран.

Дворец спорта «Титов-Арена» Анна Зайкова

Где можно купить билеты?

Официальное открытие «Титов-Арены» намечено на 28 сентября. Начало в 17:00. Главной «фишкой» этого вечера станет световое мэппинг-шоу на льду. Такие представления регулярно проходят на аренах ведущих клубов КХЛ перед важными выставочными матчами.

Билеты на матч 28 сентября, когда «Динамо-Алтай» встретится с курганским «Юниором», стоят 350 рублей, на последующие — 250 рублей. В ближайшее время организаторы обещают запустить абонементную программу и рассадку по секторам. На новом сайте ХК «Динамо-Алтай» можно будет выбрать понравившееся место и приобрести билет на него в режиме онлайн.

Дворец спорта «Титов-Арена» за два дня до открытия Анна Зайкова

Теперь купить билеты можно и на ресурсе kassir.ru, сервис уже работает. По предварительным данным, на матч 28 сентября продано уже более 2 тыс. билетов.