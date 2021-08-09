Ледяная вода и расстрел. 10 громких скандалов на Олимпийских играх разных времен

На первых Олимпийских играх — а проводили их с 25 марта по 4 апреля 1896 года — не было бассейна. Поэтому заплывы спортсменов проходили в морской гавани.
Условия не устроили пловца из США Уильямса. После старта он вылез на берег и заявил, что отказывается состязаться в холодной воде.
Организаторы и судьи претензии американца проигнорировали.
На Играх 1904 года, проходивших в США, престижной дисциплиной считался марафон.
На той Олимпиаде американский марафонец Фред Лорц пересек финишную прямую первым. Оказалось, он сжульничал.
На дистанции у спортсмена свело ноги и ему стало тяжело передвигаться. Тогда помощь предложил добрый болельщик — он довез Лорца на машине почти до финиша.
Медали бегуна лишили.
Олимпиада 1912 года прошла в Стокгольме. На ней произошло много конфликтов, о которых позже выпустили книгу на 56 страницы.
Самый известный скандал связан с легкоатлетом Джимом Торпом. Он завоевал 2 золотые медали — в пяти- и десятиборье.
Спортсмен жил в США, и там многие были против его победы. Виной тому — индейское происхождение. Американцы потребовали отобрать у героя награды, ведь «Торп — профессиональный бейсболист, а Игры предназначены для любителей».
В результате, у легкоатлета отобрали медали. Его карьера оказалась сломлена.
В 1936 году на Олимпийские игры в Берлине не пускали темнокожих спортсменов. Кроме того, дисквалифицировали «неугодных». К примеру, бегуна Поля Мартены — одного из претендентов на золото в 800-метровке. Он собирался жениться на еврейке.
5 сентября 1972-го террористы напали на израильских спортсменов. Участники группировки «Черный сентябрь» расстреляли на месте 5 человек и еще 9 взяли в заложники. Преступники требовали освободить из европейской тюрьмы заключенных террористов и членов Организации освобождения Палестины.
Правительство отказалось выполнять требования. Тогда в мюнхенской полиции решились на спасательную операцию. Она впоследствии оказалась безуспешной.
Все захваченные израильтяне погибли. А Игры при этом продолжились.
На Олимпиаде в 1972-м пострадали и советские баскетболисты, игравшие с американцами. Из-за нарушения правил соперники вышли вперед за 3 секунды до окончания матча. Прозвучала финальная сирена и американцы начали праздновать победу. Спортсмены из СССР указали на ошибку: счетчик времени должен включаться не в момент передачи, а в момент приема.
Судьи признали ошибку и дали нашей сборной повторить ввод мяча. Но в этот момент сломалось электронное табло.
После тайм-аута Иван Едешко метнул мяч его через всю площадку в руки Александру Белову. Центровой советской сборной не промахнулся, и матч закончился со счетом 51:50. Тогда сборная США впервые проиграла на Олимпийских Играх.
Американцы требовали не засчитывать очки и заявили, что победу у них украли.
В 1980 году на Олимпиаду в Москве не приехали спортсмены из США, ФРГ и Японии. Так государства выразили протест против ввода советских войск в Афганистан.
В ответ на бойкот СССР не поучаствовал в соревнованиях в 1984-м. Тогда Игры проходили в Лос-Анджелесе и от них также отказались немцы.
Игры 1988-го, которые провели в Сеуле, запомнились первым допинговым скандалом.
Спортсмен Бен Джонсон выиграл 100-метровый забег с результатом 9,79 секунды.
Через 2 дня Джонсона лишили медали за употребление запрещенных веществ. Кроме того, его пожизненно дисквалифицировали.
В 1996-м на соревнованиях в Атланте прогремел взрыв. В результате него один человек погиб. Еще 100 получили ранения.
Президент МОК (Олимпийский комитет. — Прим. ред.) Хуан-Антонио Самаранч на церемонии закрытия Олимпиады не произнес фразу «Эти Игры были лучшими в истории».
Российская гимнастка Дина Аверина получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио-2021 за личное многоборье. Золото завоевала израильская спортсменка, во время выступления уронившая ленту. Разрыв в оценках девушке — 0,15 балла.
Судьи отклонили протест представителей сборной России на пересмотр результатов последнего упражнения Авериной. Об этом пишет «Нева Спорт».
Напомним, в Олимпийских играх Токио-2021 должен был участвовать алтайский легкоатлет Сергей Шубенков. Он снялся с забега из-за травмы ноги.