Ледяная вода и расстрел. 10 громких скандалов на Олимпийских играх разных времен

3 «Отобрали медали»

Олимпиада 1912 года прошла в Стокгольме. На ней произошло много конфликтов, о которых позже выпустили книгу на 56 страницы.

Самый известный скандал связан с легкоатлетом Джимом Торпом. Он завоевал 2 золотые медали — в пяти- и десятиборье.

Спортсмен жил в США, и там многие были против его победы. Виной тому — индейское происхождение. Американцы потребовали отобрать у героя награды, ведь «Торп — профессиональный бейсболист, а Игры предназначены для любителей».

В результате, у легкоатлета отобрали медали. Его карьера оказалась сломлена.