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Спорт

Ледяная вода и расстрел. 10 громких скандалов на Олимпийских играх разных времен

На первой Олимпиаде в 1896 году спортсмен поссорился с судьями из-за холодной воды. Рассказываем, какие еще скандалы хранит история соревнований и заканчивался ли «раздор» трагически.

Зимние Олимпийские игры.
Зимние Олимпийские игры.
СС0, alasdair massie
1 «Я не участвую»

На первых Олимпийских играх — а проводили их с 25 марта по 4 апреля 1896 года — не было бассейна. Поэтому заплывы спортсменов проходили в морской гавани.

Условия не устроили пловца из США Уильямса. После старта он вылез на берег и заявил, что отказывается состязаться в холодной воде.

Организаторы и судьи претензии американца проигнорировали.

Бассейн. Плавание.
Бассейн. Плавание.
СС0
2 «Автомобиль в помощь»

На Играх 1904 года, проходивших в США, престижной дисциплиной считался марафон.

На той Олимпиаде американский марафонец Фред Лорц пересек финишную прямую первым. Оказалось, он сжульничал.

На дистанции у спортсмена свело ноги и ему стало тяжело передвигаться. Тогда помощь предложил добрый болельщик — он довез Лорца на машине почти до финиша.

Медали бегуна лишили.

Спорт . Бег.
Спорт. Бег.
3 «Отобрали медали»

Олимпиада 1912 года прошла в Стокгольме. На ней произошло много конфликтов, о которых позже выпустили книгу на 56 страницы.

Самый известный скандал связан с легкоатлетом Джимом Торпом. Он завоевал 2 золотые медали — в пяти- и десятиборье.

Спортсмен жил в США, и там многие были против его победы. Виной тому — индейское происхождение. Американцы потребовали отобрать у героя награды, ведь «Торп — профессиональный бейсболист, а Игры предназначены для любителей».

В результате, у легкоатлета отобрали медали. Его карьера оказалась сломлена.

4 «Неугодных прочь»

В 1936 году на Олимпийские игры в Берлине не пускали темнокожих спортсменов. Кроме того, дисквалифицировали «неугодных». К примеру, бегуна Поля Мартены — одного из претендентов на золото в 800-метровке. Он собирался жениться на еврейке.

5 «Черный сентябрь»

5 сентября 1972-го террористы напали на израильских спортсменов. Участники группировки «Черный сентябрь» расстреляли на месте 5 человек и еще 9 взяли в заложники. Преступники требовали освободить из европейской тюрьмы заключенных террористов и членов Организации освобождения Палестины.

Правительство отказалось выполнять требования. Тогда в мюнхенской полиции решились на спасательную операцию. Она впоследствии оказалась безуспешной.

Все захваченные израильтяне погибли. А Игры при этом продолжились.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
Открытые источники в Интернете (СС0)
6 «Вышла ошибка»

На Олимпиаде в 1972-м пострадали и советские баскетболисты, игравшие с американцами. Из-за нарушения правил соперники вышли вперед за 3 секунды до окончания матча. Прозвучала финальная сирена и американцы начали праздновать победу. Спортсмены из СССР указали на ошибку: счетчик времени должен включаться не в момент передачи, а в момент приема.

Судьи признали ошибку и дали нашей сборной повторить ввод мяча. Но в этот момент сломалось электронное табло.

Баскетбол.
Баскетбол.
Олег Богданов

После тайм-аута Иван Едешко метнул мяч его через всю площадку в руки Александру Белову. Центровой советской сборной не промахнулся, и матч закончился со счетом 51:50. Тогда сборная США впервые проиграла на Олимпийских Играх.

Американцы требовали не засчитывать очки и заявили, что победу у них украли.

Баскетбол.
Баскетбол.
russiabasket.ru
7 «За мир»

В 1980 году на Олимпиаду в Москве не приехали спортсмены из США, ФРГ и Японии. Так государства выразили протест против ввода советских войск в Афганистан.

В ответ на бойкот СССР не поучаствовал в соревнованиях в 1984-м. Тогда Игры проходили в Лос-Анджелесе и от них также отказались немцы.

Олимпиада.
Олимпиада.
из открытых источников в интернете
8 «Запретные приемы»

Игры 1988-го, которые провели в Сеуле, запомнились первым допинговым скандалом.

Спортсмен Бен Джонсон выиграл 100-метровый забег с результатом 9,79 секунды.

Через 2 дня Джонсона лишили медали за употребление запрещенных веществ. Кроме того, его пожизненно дисквалифицировали.

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
CC0
9 «Внезапный теракт»

В 1996-м на соревнованиях в Атланте прогремел взрыв. В результате него один человек погиб. Еще 100 получили ранения.

Президент МОК (Олимпийский комитет. — Прим. ред.) Хуан-Антонио Самаранч на церемонии закрытия Олимпиады не произнес фразу «Эти Игры были лучшими в истории».

Взрыв. Огонь
Взрыв. Огонь
СС0
10 «Художественный грабеж»

Российская гимнастка Дина Аверина получила серебряную медаль на Олимпиаде в Токио-2021 за личное многоборье. Золото завоевала израильская спортсменка, во время выступления уронившая ленту. Разрыв в оценках девушке — 0,15 балла.

Судьи отклонили протест представителей сборной России на пересмотр результатов последнего упражнения Авериной. Об этом пишет «Нева Спорт».

Напомним, в Олимпийских играх Токио-2021 должен был участвовать алтайский легкоатлет Сергей Шубенков. Он снялся с забега из-за травмы ноги.

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