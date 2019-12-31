Легкоатлет Сергей Шубенков может остаться без нейтрального статуса. Что будет с остальными спортсменами?

Барнаульский бегун Сергей Шубенков, прыгуньи Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики. Они обеспокоены тем, что объединение плохо работает и шансы выступать даже под нейтральным флагом тают на глазах. «Близится олимпийский сезон, он намного ближе, чем кажется, а все воза с допусками и ныне там», — написал в своем Instagram Шубенков.

Легкоатлеты требуют назвать дату внеочередных выборов нового руководства организации. По их мнению, назначение выборов на конец февраля лишает спортсменов возможности поучаствовать в международном зимнем сезоне.

Шубенков, Ласицкене и Сидорова, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медаль на прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике, спрашивают в письме, какие шаги предприняла Всероссийская федерация легкой атлетики для получения россиянами нейтральных статусов.

Они также требуют разъяснений о «дорожной карте» по устранению нарушений антидопинговых правил, которую ВФЛА должна была разработать до 3 декабря. При этом документ до сих пор не утвержден, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц.

Что будет с другими спортсменами?

В настоящий момент в списке спортсменов от Алтайского края, претендующих на попадание на Олимпийские игры в Токио, значатся девять человек.

Среди них легкоатлеты Сергей Шубенков (барьерный бег 110 метров), Полина Миллер (бег 400 метров), Ильдар Надыров (бег 3000 метров с препятствиями), Юрий Клопцов (бег 3000 метров с препятствиями), стрелок Сергей Каменский, тхэквондист Альберт Гаун, борец греко-римского стиля Виталий Щур, гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева.

Полина Миллер. instagram.com/p_milka

По словам Алексея Перфильева, министра спорта Алтайского края, сложнее всего сейчас обстоят дела в допуском легкоатлетов — здесь прогнозы делать сложно.

Что касается остальных, то, скорее всего, в случае отбора, до игр четырехлетия они будут допущены. Под российским флагом или нейтральным, будет решать Международный олимпийский комитет.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.