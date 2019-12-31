Легкоатлет Сергей Шубенков может остаться без нейтрального статуса. Что будет с остальными спортсменами?

Легкоатлеты требуют назвать дату внеочередных выборов нового руководства организации. По их мнению, назначение выборов на конец февраля лишает спортсменов возможности поучаствовать в международном зимнем сезоне.
Шубенков, Ласицкене и Сидорова, завоевавшие для России две золотые и одну серебряную медаль на прошедшем чемпионате мира по легкой атлетике, спрашивают в письме, какие шаги предприняла Всероссийская федерация легкой атлетики для получения россиянами нейтральных статусов.
Они также требуют разъяснений о «дорожной карте» по устранению нарушений антидопинговых правил, которую ВФЛА должна была разработать до 3 декабря. При этом документ до сих пор не утвержден, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц.
Что будет с другими спортсменами?
В настоящий момент в списке спортсменов от Алтайского края, претендующих на попадание на Олимпийские игры в Токио, значатся девять человек.
Среди них легкоатлеты Сергей Шубенков (барьерный бег 110 метров), Полина Миллер (бег 400 метров), Ильдар Надыров (бег 3000 метров с препятствиями), Юрий Клопцов (бег 3000 метров с препятствиями), стрелок Сергей Каменский, тхэквондист Альберт Гаун, борец греко-римского стиля Виталий Щур, гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева.
По словам Алексея Перфильева, министра спорта Алтайского края, сложнее всего сейчас обстоят дела в допуском легкоатлетов — здесь прогнозы делать сложно.
Что касается остальных, то, скорее всего, в случае отбора, до игр четырехлетия они будут допущены. Под российским флагом или нейтральным, будет решать Международный олимпийский комитет.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.