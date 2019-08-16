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Спорт

Легкоатлет Сергей Шубенков побежит за Европу против США

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков подтвердил участие в легкоатлетической матчевой встрече Европа — США, пишет ТАСС. Она пройдет в Минске 9−10 сентября.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул.
Олег Богданов

Помимо Шубенкова участие подтвердили Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова.

При наборе в европейскую команду учитывали результаты командного Кубка Европы, континентального рейтинга, а также обязательным условием было включение 10 белорусских спортсменов в итоговую заявку.

Отмечается, что в каждом виде программы выступят по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США).

В команду Европы вошли 152 человека (по 76 мужчин и женщин).

Спортсмены, занявшие первые места в индивидуальных дисциплинах, получат по 7 тыс. евро, вторые — по 5 тыс., третьи — по 4 тыс.

За выступление в эстафетах командам, ставшим первыми, вручат по 6 тыс. евро, вторыми — по 4 тыс., третьими — по 2 тыс.

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