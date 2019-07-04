Летние каникулы в «Адриатике»

Лето в самом разгаре, а значит ваш ребенок сможет как следует отдохнуть от школьных будней и проверки домашних заданий. Но зачастую родители сталкиваются с проблемой организации детского досуга. Ведь хочется, чтобы любимое чадо набралось сил, укрепило здоровье, научилось чему-то новому, да и просто было под присмотром. Как сделать так, чтобы три месяца прошли для ребенка с удовольствием и пользой?