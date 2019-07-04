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Летние каникулы в «Адриатике»

Лето в самом разгаре, а значит ваш ребенок сможет как следует отдохнуть от школьных будней и проверки домашних заданий. Но зачастую родители сталкиваются с проблемой организации детского досуга. Ведь хочется, чтобы любимое чадо набралось сил, укрепило здоровье, научилось чему-то новому, да и просто было под присмотром. Как сделать так, чтобы три месяца прошли для ребенка с удовольствием и пользой?

Летние каникулы в «Адриатике»
Летние каникулы в «Адриатике»
Фото предоставлено рекламодателем.

Фитнес-клуб Адриатика подготовил для вас решение. Все лето на территории клуба будет организован летний отдых для детей от 5 до 13 лет. Каникулы пройдут для вашего ребенка ярко, интересно, а самое главное безопасно и с пользой!

Часы работы:
  • с 9.00 до 18.00
Питание:
  • завтрак
  • обед
  • полдник
Программа:
  • подвижные игры на свежем воздухе
  • купание и загар на пляже с бассейном
  • занятия в крытом бассейне
  • занятия фитнесом
  • уроки творчества
  • развлекательный английский, анимационные шоу
Персонал:
  • квалифицированные инструкторы и педагоги
  • опыт 7 лет в организации увлекательного, весёлого и полезного отдыха для детей
Наш фитнес-лагерь — это:
  • Новые друзья.
  • Пляж с бассейном.
  • Неоценимая польза спорта и фитнеса для ребенка.
  • Анимационная программа.
  • Игровая форма обучения английскому языку.
  • Полноценное и здоровое питание.
  • Интересные игры, развитие и досуг для твоего ребенка.
Фитнес-клуб Адриатика

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 167 а

Тел.: +7 (3852) 253−882, 501−381

Сайт: adriatica-fitness.ru

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