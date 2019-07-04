Летние каникулы в «Адриатике»

Фитнес-клуб Адриатика подготовил для вас решение. Все лето на территории клуба будет организован летний отдых для детей от 5 до 13 лет. Каникулы пройдут для вашего ребенка ярко, интересно, а самое главное безопасно и с пользой!
- с 9.00 до 18.00
- завтрак
- обед
- полдник
- подвижные игры на свежем воздухе
- купание и загар на пляже с бассейном
- занятия в крытом бассейне
- занятия фитнесом
- уроки творчества
- развлекательный английский, анимационные шоу
- квалифицированные инструкторы и педагоги
- опыт 7 лет в организации увлекательного, весёлого и полезного отдыха для детей
- Новые друзья.
- Пляж с бассейном.
- Неоценимая польза спорта и фитнеса для ребенка.
- Анимационная программа.
- Игровая форма обучения английскому языку.
- Полноценное и здоровое питание.
- Интересные игры, развитие и досуг для твоего ребенка.
Адрес: Барнаул, ул. Попова, 167 а
Тел.: +7 (3852) 253−882, 501−381
Сайт: adriatica-fitness.ru