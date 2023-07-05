Летний биатлон

Юные биатлонисты соревновались в двух возрастных категориях: 14-13 лет и 12-10 лет.
- Спортсмены 14–13-летнего возраста соревновались на дистанции 2,5 км, (кросс) со стрельбой на 4 рубежах, 2 рубежа из положения «Лежа» и 2 рубежа из положения «Стоя».
- Спортсмены 12–10-летнего возраста соревновались на дистанции 2 км, (кросс) со стрельбой на 3 рубежах из положения «Лежа».
На старт вышли биатлонисты из г. Заринск представители МАУ Спорт и воспитанники ГСОО «Барнаульская федерация биатлона» всего 42 участника.
Результаты:
Возрастная группа 14-13 лет юноши.
1 место Беспаликов Евгений — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
2 место Пацуков Ростислав — МАУ Спорт г. Заринск.
3 место Иванов Семен — МАУ Спорт г. Заринск.
Возрастная группа 14-13 лет девушки.
1 место Лопатина Елена — МАУ Спорт г. Заринск.
2 место Бражникова Диана — МАУ Спорт г. Заринск.
3 место Гридунова Татьяна — МАУ Спорт г. Заринск.
Возрастная группа 12-10 лет юноши.
1 место Тенешев Тимофей — МАУ Спорт г. Заринск.
2 место Токарев Макар — ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
3 место Кузьмин Виталий — МАУ Спорт г. Заринск.
Возрастная группа 12-10 лет девушки.
1 место Губарева Регина - ГСОО «Барнаульская федерация биатлона».
2 место Кривенкова Екатерина - МАУ Спорт г. Заринск.
3 место Григорьева Екатерина - МАУ Спорт г. Заринск.
Организаторы соревнований АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая».
Информационная поддержка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».