15-летняя фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой

Трусовой удалось побить два мировых рекорда олимпийской чемпионки Алины Загитовой (158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме).
Она исполнила три четверных прыжка — лутц и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Потом фигуристка прыгнула двойной аксель и сделала каскады тройной лутц — двойной ритбергер, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и сольный тройной флип.
Все остальные элементы программы были четвертого уровня сложности.
При этом спортсменка отметила, что расстроена тем, что ей не удалось выполнить каскад тройной лутц + тройной риттбергер.
«У меня получилось сделать три четверных прыжка, рада, что мне наконец-то удалось это на международном уровне. Расстроилась, что не получилось сделать каскад лутц + риттбергер, но буду работать. Надеюсь, все получится», — цитирует фигуристку ТАСС.
Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков поздравил Александру Трусову с результатом.
«Невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда, она боец», — сказал он.
Трусова первой среди женщин исполнила четверной лутц и четверной тулуп. До этого такие сложные элементы удавались только мужчинам.