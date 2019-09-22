15-летняя фигуристка Трусова побила рекорды Загитовой

На международном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial в Братиславе двукратная чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, пишет «Чемпионат».

Трусовой удалось побить два мировых рекорда олимпийской чемпионки Алины Загитовой (158,50 балла в произвольной программе и 238,43 — по сумме).

Она исполнила три четверных прыжка — лутц и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным тулупом. Потом фигуристка прыгнула двойной аксель и сделала каскады тройной лутц — двойной ритбергер, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и сольный тройной флип.

Все остальные элементы программы были четвертого уровня сложности.

При этом спортсменка отметила, что расстроена тем, что ей не удалось выполнить каскад тройной лутц + тройной риттбергер.

«У меня получилось сделать три четверных прыжка, рада, что мне наконец-то удалось это на международном уровне. Расстроилась, что не получилось сделать каскад лутц + риттбергер, но буду работать. Надеюсь, все получится», — цитирует фигуристку ТАСС.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков поздравил Александру Трусову с результатом.

«Невероятно, таких цифр я даже не слышал никогда, она боец», — сказал он.

Трусова первой среди женщин исполнила четверной лутц и четверной тулуп. До этого такие сложные элементы удавались только мужчинам.