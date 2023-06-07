7 июня
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Спорт

Летящие шиповки. 6 легкоатлетов из Алтайского края, которые покорили нас, Россию и мир

Знойная погода не повод не тренироваться. Во Всемирный день бега, 7 июня, Altapress.ru рассказывает о самых быстрых спортсменах, которые покорили не только Барнаул и Россию, но и мир.

Полина Миллер.
Полина Миллер.
instagram.com/p_milka

Сергей Шубенков,
мастер спорта России международного класса

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
из личного архива в соцсетях
Сергей Шубенков на тренировке.
Сергей Шубенков на тренировке.
"Алтайский спорт" / http://www.altaisport.ru/
Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков.
instagram.com/sergey.shubenkov

Легкоатлет специализируется в беге на 60 и 110 метров с барьерами. 28 августа 2015 года выиграл золото Чемпионата мира в Пекине на дистанции 110 м с новым рекордом России (12,98). Также Шубенков — трехкратный чемпион Европы и рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами.

Полина Миллер,
мастер спорта России международного класса

Полина Миллер.
Полина Миллер.
instagram.com/p_milka
Полина Миллер.
Полина Миллер.
altaisport.ru

Полину назвали лучшей молодой легкоатлеткой России в 2019 году. На юниорском чемпионате мира в финском Тампере Миллер стала 4-й в беге на 200 метров. Затем Миллер выиграла взрослый чемпионат России в беге на 400 метров со временем 51.82 сек. На чемпионате Европы спортсменка установила личный рекорд в 51.65 сек.

Савелий Савлуков,
мастер спорта России международного класса

Савелий Савлуков.
Савелий Савлуков.
vk.com/id428578411

Когда Савелий Савлуков перешел на дистанцию 400 метров под руководством Сергея Клевцова, то выиграл практически все летние старты, на которых выступал, включая Кубок России, а на чемпионате России финишировал вторым. Новый сезон 22-летний легкоатлет также начал победно, с рекордом выиграв в 2022 году «Рождественские старты» в Екатеринбурге на дистанции 600 метров.

Анжелика Паренчук,
мастер спорта России

Анжелика Паренчук на Первенстве России U20.
Анжелика Паренчук на Первенстве России U20.
vk.com/rusaf_official

В 2019 году Анжелика Паренчук пробежала по нормативам мастера спорта на молодежном Чемпионате России в забеге на 400 метров с результатом 55.00 сек. Также Паренчук взяла «серебро» на VI Международных спортивных играх «Дети Азии».

Юрий Клопцов,
мастер спорта России международного класса

Юрий Клопцов.
Юрий Клопцов.
vk.com/id95336414

Юрий Клопцов специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Выиграл бронзовую медаль Универсиады в Кванджу, стал победителем и призером первенств всероссийского значения. На соревнованиях представляет Алтайский край и Москву.

Константин Свечкарь,
мастер спорта России международного класса

Константин Свечкарь специализируется в беге на 400 метров. Он стал бронзовым призером на чемпионате мира в 2006 году, а также в 2005 году барнаульский спортсмен завоевал бронзу на Всемирной Универсиаде в эстафете 4х400 метров.

На сегодняшний день Свечкарю принадлежат четыре рекорда России в эстафетном беге.

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