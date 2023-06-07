Летящие шиповки. 6 легкоатлетов из Алтайского края, которые покорили нас, Россию и мир

Сергей Шубенков,
мастер спорта России международного класса
Легкоатлет специализируется в беге на 60 и 110 метров с барьерами. 28 августа 2015 года выиграл золото Чемпионата мира в Пекине на дистанции 110 м с новым рекордом России (12,98). Также Шубенков — трехкратный чемпион Европы и рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами.
Полина Миллер,
мастер спорта России международного класса
Полину назвали лучшей молодой легкоатлеткой России в 2019 году. На юниорском чемпионате мира в финском Тампере Миллер стала 4-й в беге на 200 метров. Затем Миллер выиграла взрослый чемпионат России в беге на 400 метров со временем 51.82 сек. На чемпионате Европы спортсменка установила личный рекорд в 51.65 сек.
Савелий Савлуков,
мастер спорта России международного класса
Когда Савелий Савлуков перешел на дистанцию 400 метров под руководством Сергея Клевцова, то выиграл практически все летние старты, на которых выступал, включая Кубок России, а на чемпионате России финишировал вторым. Новый сезон 22-летний легкоатлет также начал победно, с рекордом выиграв в 2022 году «Рождественские старты» в Екатеринбурге на дистанции 600 метров.
Анжелика Паренчук,
мастер спорта России
В 2019 году Анжелика Паренчук пробежала по нормативам мастера спорта на молодежном Чемпионате России в забеге на 400 метров с результатом 55.00 сек. Также Паренчук взяла «серебро» на VI Международных спортивных играх «Дети Азии».
Юрий Клопцов,
мастер спорта России международного класса
Юрий Клопцов специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Выступает на профессиональном уровне с 2010 года. Выиграл бронзовую медаль Универсиады в Кванджу, стал победителем и призером первенств всероссийского значения. На соревнованиях представляет Алтайский край и Москву.
Константин Свечкарь,
мастер спорта России международного класса
Константин Свечкарь специализируется в беге на 400 метров. Он стал бронзовым призером на чемпионате мира в 2006 году, а также в 2005 году барнаульский спортсмен завоевал бронзу на Всемирной Универсиаде в эстафете 4х400 метров.
На сегодняшний день Свечкарю принадлежат четыре рекорда России в эстафетном беге.