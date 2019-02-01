Лидер сборной по лыжным гонкам выступил против Губерниева-комментатора

Конфликтная ситуация между лыжником и комментатором произошла в соцсетях.
Устюгов на своей странице в Instagram поставил лайк под комментарием, в котором один из подписчиков предложил заменить Губерниева в трансляциях чемпионата мира, пишет ura.ru.
«Милые мои, вас полтора человека, а за мной страна! Я буду комментировать! До встречи в Зеефельде», — быстро отреагировал на это Губерниев.
Ранее комментатор называл Устюгова «гениальным лыжником», передавала «Национальная служба новостей». Губерниев отмечал, что он заслуженно был признан «спортсменом года» в 2017 году.