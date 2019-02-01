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Спорт

Лидер сборной по лыжным гонкам выступил против Губерниева-комментатора

Чемпион мира по лыжным гонкам, победитель «Тур де Ски» Сергей Устюгов, поддержал идею заменить Дмитрия Губерниева другим комментатором на предстоящем мировом первенстве.

Дмитрий Губерниев в Барнауле.
Дмитрий Губерниев в Барнауле.
altapress.ru

Конфликтная ситуация между лыжником и комментатором произошла в соцсетях.

Устюгов на своей странице в Instagram поставил лайк под комментарием, в котором один из подписчиков предложил заменить Губерниева в трансляциях чемпионата мира, пишет ura.ru.

«Милые мои, вас полтора человека, а за мной страна! Я буду комментировать! До встречи в Зеефельде», — быстро отреагировал на это Губерниев.

Ранее комментатор называл Устюгова «гениальным лыжником», передавала «Национальная служба новостей». Губерниев отмечал, что он заслуженно был признан «спортсменом года» в 2017 году.

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