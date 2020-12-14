На санях и с собаками. Барнаульцы хвастаются в соцсетях «ЗОЖными» выходными на «Трассе здоровья»

В прошлом году лыжный сезон на «Трассе здоровья» открывали 1 декабря. В 2020 году, по понятным причинам, массового заезда не состоялось. Однако это не мешает барнаульцам вставать на лыжню каждые выходные и делиться своими спортивными успехами в соцсетях.

В период ковидных ограничений компания «Мария-Ра», обслуживающая «Трассу здоровья» много лет, отказалась от проведения массовых спортивных мероприятий.

По действующим сейчас правилам, скопления людей не рекомендуются даже на открытом воздухе. Но выходить на лыжню никто не запрещал, поэтому барнаульцы съезжаются в лес, чтобы с пользой для здоровья провести выходные.

В лес стремятся и семьи с детьми. Кто-то приезжает на «Трассу здоровья» прогуляться, покататься на санках и подышать свежим воздухом, а кто-то — приобщить детвору к спорту.

Собачники тоже не обошли спортобъект стороной. Здесь нередко можно встретить барнаульцев со своими питомцами.

Напомним, лыжный маршрут на «Трассе здоровья» решено трансформировать, сделав от него больше ответвлений. Это позволит спортсменам меньше пересекаться на лыжне между собой.

Где еще можно покататься

В Барнауле появились еще три полноценных лыжни, ориентированные на любителей. Сообщалось, что их проложат в парках «Изумрудный», «Юбилейный» и сквере рядом с парком спорта Алексея Смертина.