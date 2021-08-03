Лучница из Бурятии получит квартиру и пожизненную выплату за серебро на Олимпиаде

Гомбоева получит двухкомнатную квартиру, единовременную премию и пожизненную ежемесячную выплату.
«По закону Республики Бурятия серебряная медаль Олимпийских игр в команде предполагает выделение двухкомнатной квартиры и премии тренеру и спортсмену по 583 тысячи рублей. Плюс как призер олимпийских игр у Светланы будет пожизненная ежемесячная выплата», — объявил зампред местного правительства Вячеслав Цыбикжапов.
Цыбикжапов подчеркнул, что спортсменка стреляла первой, однако справилась с волнением.
«И как она начинала — так и стреляла вся команда. Все поединки командные получились уверенные, сильные. Света — молодец. Проявила свой бойцовский характер», — отметил зампред.
Ранее спортсмен из Бийска Сергей Каменский завоевал олимпийское серебро по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров.