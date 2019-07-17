«Лучше, чем шампанское заказывать»: как футболист Смолов спас дом культуры на Алтае

Футболист сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов принял участие в ютуб-шоу Comment Out. Он отказался от одного из заданий и в качестве наказания перечислил 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры в селе Костин Лог Мамонтовского района.

Comment Out — юмористический баттл, в ходе которого участники должны или оставить шутливый комментарий под чужим постом в социальных сетях, или получить наказание.

Соперником Смолова стала Ольга Бузова. В одном из эпизодов Смолов должен был выбрать: написать мерзкий комментарий в инстаграме Дмитрия Нагиева или оплатить ремонт крыши Дома культуры.

Федор не сразу принял решение. Поначалу сомневался, но потом сделал правильный выбор.

«400 тысяч, вы прикалываетесь? Хорошая, конечно, идея, но… Будет теперь Дом Культуры имени Федора Смолова, в селе. Это лучше, чем там шампанское заказывать, правильно? Лучше Дому культуры помочь. Блин, сходил на Comment out», — посмеялся в эфире спортсмен.

Смотреть с 14:50.

Что произошло с Домом культуры?

Как оказалось, деньги на ремонт здания собирали сами местные жители через платформу Boomstarter.

Яна Федосеева, запустившая сбор, рассказала sport24, что пожертвования шли очень медленно, никто уже не верил, что нужную сумму действительно удастся собрать.

«Первая моя реакция — я просто разрыдалась от счастья. Когда мы запускали проект, то окружающие нас не поддержали, даже знакомые говорили: „Ну, вряд ли что-то получится“. Как отреагировали в селе? Все обрадовались! Спрашивали: „Это правда? Серьезно?!“ Никто не мог поверить, что такое возможно», — сообщила Яна.

Ремонт Дома культуры жители будут проводить сами, нанимать бригаду слишком дорого. Крышу не ремонтировали много лет. Шифер уже потрескался и съехал. Из-за постоянных потоков воды потолок обламывается. Здание уже несколько раз хотели закрыть, но вступилась администрация села.