Лучшего лыжника в мире назвала знаменитая российская спортсменка

«Не хотела бы выделять отдельно какую-то конкретную медаль на Играх. Большая россыпь спортсменов у нас имеет огромное количество медалей.

«Что касается мужской команды, Большунов действительно лучший. Он лучший не только в нашей команде, но и в мире. Ребятам где-то это и обидно, что они в тени, но именно за Александром они тянутся», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

На Играх в Пекине российские лыжники взяли 11 медалей, из них четыре оказались золотыми.

О Большунове

На Играх-2022 Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На Олимпиаде 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.