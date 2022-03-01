1 марта -11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Лучшего лыжника в мире назвала знаменитая российская спортсменка

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги выступления отечественных лыжников на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Олимпиада.
Олимпиада.
CC0

«Не хотела бы выделять отдельно какую-то конкретную медаль на Играх. Большая россыпь спортсменов у нас имеет огромное количество медалей.

«Что касается мужской команды, Большунов действительно лучший. Он лучший не только в нашей команде, но и в мире. Ребятам где-то это и обидно, что они в тени, но именно за Александром они тянутся», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

На Играх в Пекине российские лыжники взяли 11 медалей, из них четыре оказались золотыми.

О Большунове

На Играх-2022 Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На Олимпиаде 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость