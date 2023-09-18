Малефисента, банник и Роберт Паттинсон. Как прошел первый в Алтайском крае карнавал «SUPряжение»

В финальный день Алтайской регаты 17 сентября состоялся первый в крае карнавальный заезд на сап-бордах «SUPряжение». Только здесь можно было увидеть плывущих по воде Машу с тремя медведями, Малефисенту, Роберта Паттинсона и белого щеночка в костюме акулы.

Сказочная атмосфера

Пока жюри Кубка ААА подводили итоги финальных соревнований, на пляже Гребного канала шла борьба креатива и творчества. Участники соревновались в том, кто сможет придумать самый оригинальный костюм и затем проплыть в нем на сап-бордах по Гребному каналу.

Атмосфера безумного праздника царила на карнавале «SUPряжение». Поплавать на сапах пришли зебры и леопарды, медведи с похищенной Машей и российские императрицы.

Словно сбежав с неудавшейся свадьбы, готовится к заплыву Наталья Нестерова. Она одета в изящный костюм невесты: белоснежное платье с пышной юбкой, накрахмаленная фата, а в

руках букет. Для Натальи это и правда особенный день, ведь она впервые в своей жизни встает на сап-борд.

«Иногда нужно быть немного сумасшедшей, чтобы исполнять самые смелые желания. Главное, не жалеть потом о том, чего не сделал, хотя была возможность», - считает участница.

Хоть любимый фильм у Натали «Сбежавшая невеста», сама девушка замужем. Муж пришел поддержать ее на соревнованиях. «Как бы не стать вместо сбежавшей невесты немного тонущей», - смеется спортсменка.

Карнавал "SUPряжение" Юлия Дильман

Оделись в костюмы и болельщики, чтобы поддержать своих гребцов. Ольга Ларионова пришла на пляж в роскошном кокошнике ручной работы. Она купила украшение в Санкт-Петербурге возле Спаса на Крови.

Из воды, словно из пены морской, выходит огненная Афродита. Ирина Власова выбрала яркий оранжевый образ принцессы Морковки, а кудри сделала из тонких лент полиэтилена. Также для каждого участника Ирина связала маленькие морковки, в память о соревновании.

А кто-то, наоборот, решил не мучиться и доверился профессионалам. Так один из участников закрепил на сап-борд картонную фигуру британского актера Роберта Патиннсона в полный рост, а сам остался без костюма. К сожалению, Роберт оказался не самым лучшим спортсменом и до финиша дошел в полусогнутом состоянии.

Карнавал "SUPряжение" Юлия Дильман Карнавал "SUPряжение" Юлия Дильман Карнавал "SUPряжение" Юлия Дильман

Шоу на воде

Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 1 тыс. 250 м. Главным условием для победы стала вовсе не скорость, а эффектность исполнения. Спортсмены умудрялись танцевать на надувных досках и даже вставать на голову.

Критерии оценки участников карнавала: Художественная и эстетическая зрелищность;

Оригинальность и уникальность костюма,

Необычность использованных в костюме материалов,

Оригинальность и гармоничность представления,

Артистичность участника.

Некоторым приходилось плыть в таких костюмах, которые было опасно замочить. Так Юлия Колышкина оделась в настоящие лисьи меха и перья, ведь ее образ был прямиком из американской богемной тусовки 30-40-х годов.

«Алтайская регата — для меня знаковое событие, а карнавал тем более. Я люблю повеселиться от души на праздниках и примерить необычный образ. Но до Нового года еще

далеко, а «SUPряжение» как раз в сентябре. Вот и решила поучаствовать», - рассказывает Юлия.

Впервые Юлия встала на сап-борд этим летом и карнавальный заезд был ее вторым плаваньем. При этом ей удалось удержать равновесие и прийти к берегу абсолютно сухой.

Карнавал "SUPряжение" Юлия Дильман

Победители и призы

Победителем карнавала стала Марина Шильникова - она проплыла на саппе в грандиозном образе Малефисенты. Большие черные крылья, устрашающие рога и длинное платье не оставили равнодушными ни одного зрителя.

Наталья — поклонница костюмированных вечеринок, а пару лет назад увлеклась сапбордингом. Так что «SUPряжение» совместил сразу два приятных занятий.

Участница вручную создавала свой костюм. Самая сложная его часть — крылья — у нее уже были готовы еще с прошлого карнавала. Так что ей осталось только докупить рога и облачиться

в черные одеяния.

Карнавал "SUPряжение" Юлия Дильман Карнавал "SUPряжение" Юлия Дильман Карнавал "SUPряжение" Юлия Дильман

На вопрос, что же больше всего понравилось, Наталья, смеясь, отвечает:

«Больше всего меня радует в заплыве то, что я не оказалась в воде. Ведь с такими большими крыльями мне было бы довольно сложно всплывать».

Главным призом соревнования стал сап-борд.

Подробнее о том, как прошла Алтайская регата, читайте в материале altapress.ru.