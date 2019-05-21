Мария-Ра приглашает на День ходьбы на Трассе здоровья

Пора открывать летний спортивный сезон! 26 мая Мария-Ра устраивает традиционный праздник — День ходьбы на Трассе здоровья.

День ходьбы — отличный повод отложить рутинные дела и провести время с близкими на свежем воздухе! Мария-Ра призывает посвятить день прогулке по весеннему лесу. Аромат душистой черемухи, звуки природы и приятная компания Мария-Ра дадут заряд бодрости и хорошего настроения на предстоящую рабочую неделю.

С 10.00 до 16.00 участников спортивного праздника ждут насыщенная праздничная программа, вкусные угощения от партнеров и теплая дружеская атмосфера. Дистанцию каждый для себя выберет сам, в зависимости от желания и степени подготовленности.

Всех любителей спорта и активного отдыха ждут на Трассе здоровья Мария-Ра 26 мая с 10.00.

Новая, активная и здоровая, жизнь начинается с воскресенья!