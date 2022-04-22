Медсестра пробежала марафон в больничном халате и побила мировой рекорд Гиннесса

Медсестра из Филадельфии (штат Пенсильвания) побила мировой рекорд Гиннесса — она в больничном халате пробежала марафон за 2 часа 48 минут и 2 секунды, сообщает телеканал Fox News.

Сэм Рокер побила мировой рекорд Гиннесса по марафону в медицинской униформе.

Предыдущий рекорд в 3 часа 8 минут и 22 секунды был установлен Джессикой Андерсон на Лондонском марафоне в 2019 году.

Рокер посвятила свою рекордную попытку проблеме психического здоровья, с которыми сталкиваются медсестры в условиях пандемии COVID-19.

Ее кампания собрала более 45 000 долларов на услуги в области психического здоровья, обращает внимание «Интерфакс».