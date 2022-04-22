Медсестра пробежала марафон в больничном халате и побила мировой рекорд Гиннесса

Сэм Рокер побила мировой рекорд Гиннесса по марафону в медицинской униформе.
Предыдущий рекорд в 3 часа 8 минут и 22 секунды был установлен Джессикой Андерсон на Лондонском марафоне в 2019 году.
Рокер посвятила свою рекордную попытку проблеме психического здоровья, с которыми сталкиваются медсестры в условиях пандемии COVID-19.
Ее кампания собрала более 45 000 долларов на услуги в области психического здоровья, обращает внимание «Интерфакс».
«Много беспокойства, много посттравматического стрессового расстройства, на самом деле ресурсов не так уж много… Я искала способ привнести какой-то позитив в своих коллег и друзей, которые испытывали трудности», — сказала Рокер о проблемах психического здоровья, с которыми сталкиваются медсестры.