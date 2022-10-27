Медведев победил. Грузинский теннисист поддержал российского спортсмена

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили поддержал спортсмена Даниила Медведева в первом круге турнира в Австрии. Возможно это помогло ему одержать победу.

Даниил Медведев обыграл Николоза Басилашвили и вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене, сообщает ТАСС.

Он победил со счетом 6:2, 6:2.Во втором круге Медведеву предстоит соревноваться с австрийцем Домиником Тимом.

Lenta.ru сообщила, что Басилашвили прикрыл свое имя на табло полотенцем, чтобы, возможно, поддержать российского спортсмена.

В отличие от грузинского теннисиста, у Медведева на табло было написано только имя без фамилии и на латинице.

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