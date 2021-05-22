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Спорт

Международная федерация каноэ наградила главных организаторов Кубка мира в Барнауле

Вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецки 21 мая вручил специально изданные ко второму этапу Кубка мира в Барнауле плакетки главным организаторам и высоко оценил роль России в проведении международных стартов.

Вице-президент IFC Томас Конецки вручает памятные плакетки.
Вице-президент IFC Томас Конецки вручает памятные плакетки.
ИД "Алтапресс"

В рамках внепротокольного мероприятия Томас Конецки наградил памятными плакетками министра спорта России Олега Матыцина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и министра спорта в регионе Алексея Перфильева.

По оценкам altapress.ru такой же награды вполне заслуживал и Юрий Шамков, президент краевой федерации гребли, руководитель Общественной палаты Алтайского края. Он проделал огромную работу для того, чтобы второй этап Кубка мира состоялся на Алтае.

Во время вручения Томас Конецки очень высоко оценил уровень организации предолимпийский соревнований на Алтае.

«ICF признает Россию в качестве постоянного участника международного спортивного движения и постоянного организатора этапа Кубка мира и других международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ» — подчеркнул он.

22 мая соревнования продолжатся на гребном канале. Сначала завершатся предварительные этапы. А самые красочные, драматические и захватывающие финалы состоятся в последний день соревнования, 23 мая.

С полным расписание II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ можно ознакомиться здесь.

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