Международный фестиваль «Большой Алтай» возобновляется после «ковидной» паузы

Уникальный международный спортивно-туристический фестиваль «Большой Алтай» возобновляется после долгой «ковидной» паузы продолжительностью в три года. В 2023 году он пройдет в приграничном с Республикой Алтай районе Монголии.

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«Большой Алтай» пройдет с 12 по 19 августа в Баян-Ульгийском и Ховдском аймаках (районах) Монголии. Его анонсировала член Ассоциации детского и молодежного туризма Алтайского края Наталья Фошкина на туристическом форуме в Монголии 15 февраля. Она рассказала altapress.ru, что организаторы, и большая часть участников фестиваля со стороны России — это представители Алтайского края (порядка 40%) и Новосибирской области.

Что представляет собой фестиваль

«Большой Алтай» является массовым комплексным туристско-спортивным мероприятием. Особенностью фестиваля выступает тот факт, что все виды спорта и туризма в его рамках проводятся только в природной среде — строительства специальных зданий и сооружений (бассейнов, стадионов) не требуется.

Наталья Фошкина,

организатор «Большого Алтая»:

После проведения фестиваля мы оставляем природу нетронутой, что очень важно. В рамках фестиваля по окончании спортивных состязаний мы проводим экологические акции: чистим реки и территорию пребывания.

В рамках состязаний «Большого Алтая» объединяются виды спорта и туризма, которые не являются олимпийскими, но в последнее время набирают популярность среди молодежи многих стран.

Наталья Фошкина. Екатерина Карзова.

Как «Большой Алтай» пройдет в 2023 году

В городе Баян-Улгий состоится открытие фестиваля, в Баян-ульгийском аймаке пройдут состязания по рыболовному спорту на озере. В Ховдском аймаке на реке Ховд будут проходить все водные виды спорта, в том числе, новая для «Большого Алтая» дисциплина — парусный спорт.

Наталья Фошкина,

организатор «Большого Алтая»:

Раньше его у нас не было. Включение парусного спорта в программу инициировали новосибирцы, у них он развит. Они приедут с парусниками и будут помогать нам в организации. Добавится также такой вид спорта, как скандинавская ходьба. На этом настояла монгольская сторона, потому что скандинавская ходьба приобрела у них очень большую популярность.

Горы , природа , снежные горы , летние горы. unsplash.com.

Какие будут представлены дисциплины

В 2023 году в рамках «Большого Алтая» пройдут соревнования по следующим дисциплинам:

Спортивный туризм;

Скандинавская ходьба;

Парусный спорт;

Горный , пешеходный , водный и комбинированный туризм.

пешеходный водный и комбинированный туризм. Сверхлегкая авиация: мото- и парапланеризм;

Автоспорт;

Рыболовство;

Альпинизм и скалолазание;

Рафтинг.

Также будут представлены национальные виды спорта: борьба куреш, армрестлинг, городошный спорт и другие. Монгольская сторона предложила еще стрельбу из лука и одну из народных игр. Возможно, на следующих фестивалях их тоже включат в программу.

Парусник. СС0

Как принять участие

Для участия в состязаниях выставляется команда из восьми человек: шестеро основных спортсменов, двое запасных. Но можно участвовать и в индивидуальных зачетах. В некоторых дисциплинах не требуется специальная подготовка, то есть любой турист может принять участие. Все снаряжение выдают организаторы.

Тех, кто планирует добираться автотранспортом, предупреждают, что автомобили нужны более-менее проходимые. Судей и волонтеров везут в автобусах организаторы.

В октябре 2022 года был проведена первая экспедиция по подготовке фестиваля. Найдены живописные места для соревнований. Контрольная подготовительная экспедиция планируется в июне.

В Монголии «Большой Алтай» состоится в 2023 году, в Китае — в 2025 году, в Казахстане — в 2026 году, в России — в 2027 году.

Горы , природа , снежные горы , летние горы , озеро. unsplash.com.

История фестиваля

Фестиваль реализуется под эгидой международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай». Он охватывает ряд регионов четырех стран: Монголии (Ховдский и Баян-ульгийский аймаки), Китая (СУАР), Казахстана (Восточно-казахстанская обл.) и России (два Алтая).

Первый фестиваль состоялся в 2013 году в Монголии, второй был 2015 году в Китае, третий, в 2017 году — в Казахстане, а в 2019 году «Большой Алтай» прошел и в России. Затем из-за коронавируса случился перерыв, но с 2023 года фестиваль продолжается и заходит на второй круг.

Фестиваль в Монголии посетили более 200 спортсменов и 2000 зрителей. В нем было представлено 10 видов туризма и спорта, в том числе, национальные — как показательные. В Китае зрителей было уже более 70 тыс. чел. Там специально для фестиваля построили отдельный ипподром.

В Казахстане открытие состоялось в Усть-Каменогорске. В нем тоже участвовало около 200 спортсменов. В России фестиваль прошел в 2019 году на территории Алтайского края, было задействовано три района: Солонешенский, Алтайский и город-курорт Белокуриха. Представлено 17 видов спорта и туризма, участвовало около 400 спортсменов и туристов. Число зрителей составило 1,5 тыс. чел.