Междунарожного гроссмейстера Анатолия Карпова экстренно госпитализировали

Экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова экстренно госпитализировали в больницу Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Анатолия Карпова нашли без сознания у Госдумы 29 октября. Его срочно госпитализировали.

На данный момент он — в реанимации.

Врачи диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.



По словам бизнесмена Андрея Ковалева, на Анатолия Карпова напали неизвестные. Но Telegram-канал это не подтверждает.

Анатолий Карпов стал новым чемпионом по шахматам после отказа Роберта Фишера защищать свой титул в апреле 1975 года. Он удерживал лидерство на протяжении 10 лет.

После звание чемпиона ушло Гарри Каспарову (признан в РФ иностранным агентом) в 1985 году.