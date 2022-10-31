31 октября
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Спорт

Междунарожного гроссмейстера Анатолия Карпова экстренно госпитализировали

Экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова экстренно госпитализировали в больницу Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Анатолий Карпов
Анатолий Карпов
Wikimedia Commons

Анатолия Карпова нашли без сознания у Госдумы 29 октября. Его срочно госпитализировали.

На данный момент он — в реанимации.

Врачи диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

По словам бизнесмена Андрея Ковалева, на Анатолия Карпова напали неизвестные. Но Telegram-канал это не подтверждает.

Анатолий Карпов стал новым чемпионом по шахматам после отказа Роберта Фишера защищать свой титул в апреле 1975 года. Он удерживал лидерство на протяжении 10 лет.

После звание чемпиона ушло Гарри Каспарову (признан в РФ иностранным агентом) в 1985 году.

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