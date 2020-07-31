Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

«Мы готовы работать»: гендиректор «Магис-Спорта» просит губернатора открыть фитнес-клубы в Барнауле

Генеральный директор велнесс-клуба «Магис-Спорт» Владимир Гордейчик обратился к губернатору Алтайского края с просьбой разрешить фитнес-отрасли выйти из карантина.

Владимир Гордейчик
Владимир Гордейчик

Владимир Гордейчик написал в своем аккаунте в Facebook пост-обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В нем гендиректор «Магис-Спорта» говорит о том, что фитнес-отрасль в регионе находится на карантине с 27 марта, а сегодня уже полностью готова возобновить свою работу.

«70 регионов нашей страны уже открыли фитнес-клубы: Татарстан с середины мая, Кемеровская область с июня, Москва 23 июня, Московская область 1 июля. Опыт их открытия после карантина в разных регионах уже более чем достаточный. Он говорит нам о следующем — ни в одном регионе после открытия не было замечено увеличения количества заболевших COVID-19», — написал Владимир Гордейчик.

В обращении также говорится, что фитнес-клубы в Барнауле полностью готовы к открытию с соблюдением всех необходимых санитарных норм разработанных Роспотребнадзором РФ за подписью Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Поповой.

«Виктор Петрович, пришло время вернуться к системному, регулярному тренировочному процессу для повышения иммунитета и реабилитации после COVID-19. 8 августа 2020 — отличная дата для открытия всех спортивных сооружений края! Август позволит нам в мягкой форме войти в осенне-зимний сезон в новом формате, с необходимыми разумными ограничениями. Мы готовы работать и снова заботиться о здоровье населения Алтайского края!», — высказался гендиректор «Магис-Спорта».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость