«Это было пожелание самого Усачева»
— Вокруг «Динамо-Алтай» сейчас ходят различные слухи. Говорят, что руководство Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) не видит перспективы в первенстве, где играют шесть команд, поэтому планирует его закрыть. Так ли это?
Руслан Чайкин (Р.Ч.): — Слухи такие действительно ходили. Рассматривались варианты закрытия первенства, в случае чего командам предлагалось два пути: уходить в Молодежную хоккейную лигу либо подниматься в классе и выходить в чемпионат ВХЛ.
Могу сказать, что на сегодняшний момент эти сценарии не подтверждаются. Общался с руководителем нашей лиги, который почти со стопроцентной вероятностью подтвердил, что первенство сохранится. Скорее всего, численный состав команд, которые выступали в прошлом сезоне, останется. Каждый год говорят о новичках, однако достоверной информации по этому поводу пока нет.
— Есть еще один слух о том, что дано поручение найти нужную сумму «Динамо-Алтай», позволяющую выйти в ВХЛ-А.
Р.Ч.: — В мае было собрание, на котором присутствовали представители министерства спорта края и часть попечителей клуба. Тема выхода в ВХЛ-А поднималась. Руководитель минспорта Алексей Перфильев сказал, что увеличение финансирования возможно только при условии выигранного Кубка Федераций — таков спортивный принцип.
На сегодняшний момент бюджетные вложения в команду составляют 39 млн рублей. Даже если край нам добавит еще 50 млн, помощь спонсоров должна быть в районе 40−50 млн рублей. Это достаточно весомая сумма.
Михаил Дроздов (М.Д.): — Бюджетное финансирование клуба не менялось уже 7−8 лет, хотя затраты за это время существенно выросли. Я говорю, в том числе, и о зарплатах. Хоккеисты не готовы играть в ВХЛ-Б даже за нынешние, казалось бы, неплохие деньги. При любых раскладах, если мы задумываемся о будущем, команде нужен совсем другой бюджет.
— Третий слух был слухом до недавнего времени. Я имею в виду приход нового тренера. Почему клуб решил пойти на такой шаг?
М.Д.: — Это было пожелание ни столько руководства клуба, сколько скорее самого Александра Усачева. В 2021 году он прошел курс повышения квалификации в Высшей школе тренеров и попросил привлечь в клуб более опытного наставника, у которого он мог бы перенимать опыт. Этот посыл мы услышали и сразу отреагировали.
Р.Ч.: — Искали специалиста, в котором бы соединялись хорошие человеческие и профессиональные качества. Прорабатывали несколько вариантов. Владислав Хромых нам полностью подошел. В середине июня он приезжал в Барнаул, осмотрел имеющуюся инфраструктуру и оказался приятно удивлен теми изменениями, которые произошли во Дворце спорта.
Высказал несколько пожеланий, необходимых для проведения полноценного тренировочного процесса. 6 июля он вновь возвращается и начинает основательно работать с командой.
Задача перед новым главным тренером стоит одна — выиграть Кубок. Опыта для этого у него достаточно.
«В нашу лигу не все хотят идти»
— Период активного подписания контрактов с хоккеистами перед будущим сезоном уже идет. Кто уже есть в обойме «Динамо-Алтай»?
М.Д.: — Как только Владислав Хромых приедет в Барнаул, он начнет формировать окончательный тренерский состав и заниматься «подписанием» игроков. Думаю, что в течение недели он с этой задачей справится, и команда начнет первые сборы.
Р.Ч.: — Договоренности есть с 12 игроками, на контрактах пока только трое. Владислав Хромых принял решение попрощаться с частью хоккеистов, которые выступали в прошлом сезоне. В основном это возрастные игроки, которым уже за 30 лет. Его цель — омолодить и освежить состав, чтобы играть в скоростной атакующий хоккей.
— Что скрывать, большая часть игроков «Динамо-Алтай» — это легионеры, приехавшие из других регионов. Ставка на них оправдывает себя?
Р.Ч.: — На сегодняшний день подавляющая часть тех, с кем мы подпишем контракты, это местные воспитанники. Их будет около 7−8 человек, то есть почти треть команды. Надо признать, что в нашу лигу не все хотят идти.
Алтайские игроки, выступающие в Чемпионате ВХЛ, не поедут в Барнаул даже за большие деньги. Они прекрасно понимают, что при демонстрации хорошего уровня игры в ВХЛ-А их шансы подняться выше существенно возрастают. Как бы это не печально звучало, но ВХЛ-Б — это своеобразное болото.
«Бизнесу привлекательна зрелищность самого хоккея»
— Есть понимание, сколько нужно денег клубу на предстоящий сезон?
Р.Ч.: — Конечно — порядка 75−80 млн рублей. В предстоящем сезоне мы хотим увеличить премиальный фонд для хоккеистов, что потребует дополнительный средств.
— Что показал пандемический год, пул попечителей надежен?
М.Д.: — Не просто надежен, он продолжает расширяться. К нам присоединилась автосалон АНТ и компания «Моквин». Сейчас ведем переговоры с другими потенциальными спонсорами, которые могут в качестве небольшой финансовой нагрузки помочь главной хоккейной команде края. В прошлом сезоне внебюджетные вливания составили порядка 20 млн рублей, это почти половина того, что вкладывает бюджет. Думаю, что постепенно эта сумма будет расти.
— Есть мнение, что поддерживать в Алтайском крае хоккей — значит быть ближе к губернатору и входить в некий элитный клуб. Можете сказать, зачем бизнесу поддерживать «Динамо-Алтай»?
М.Д.: — Месяц назад в СМИ прошла информация об истории, которая произошла с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Он взял семью, поехал отдыхать на природу и развел костер, за что был тут же оштрафован в собственном же регионе.
Это к вопросу об избранности и близости с губернатором и властью. Закончились те времена, когда можно было кулуарно решать свои дела-делишки. Такого уже давно нет и, надеюсь, не будет.
Р.Ч.: — Бизнесу привлекательна зрелищность самого хоккея. Все, кто к нам приходят, говорят об особой атмосфере, которая царит на «Титов-Арене». Этот объект востребован и в межсезонье, здесь проходят большие концерты и другие массовые мероприятия.
На сегодняшний день во Дворце порядка 16 полноценных рекламных поверхностей, которые привлекают внимание и тем самым продвигают рекламируемый товар. Не надо забывать и об имиджевой составляющей — поддерживать спорт в Алтайском крае становится престижным делом.
— Два года назад, когда возникла история с «Динамо-Алтай», была установка на то, что соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования должно меняться. И вливания спонсоров со временем должны стать основными. Это происходит?
Р.Ч.: — Внебюджетное финансирование с каждым годом увеличивается — это факт. Но полностью существовать только за счет спонсоров мы, конечно, пока не можем. У клубов, играющих в лигах выше, бюджетную составляющую замещают крупные структуры — Газпром, Аэрофлот, Лукойл. У нас таких титульных спонсоров нет.
«Хоккей в малых городах только начинает возрождаться»
— Отойдем от темы финансов и поговорим в целом о хоккее. Есть мнение, что интерес к команде высокий, если она состоит из местных игроков. Что должно произойти, чтобы таких игроков у нас стало больше?
М.Д.: — Нам нужна молодежка. У нас происходит провал, когда молодые хоккеисты в возрасте 17 лет заканчивают играть в ЮХЛ, уезжают в другие регионы и к нам уже не возвращаются. Чтобы этого не происходило, в структуре клуба должна быть своя молодежная команда, которая пополняла бы основной состав.
Р.Ч.: — В этом вопросе все упирается в финансы. Если заявляться в группу, А Молодежной хоккейной лиги, нужно дополнительно порядка 50 млн рублей, в группе Б — 25−30 млн. В этом отношении футбольному «Динамо-Барнаул» повезло больше — молодежный состав у них уже есть, есть и подпитка своими игроками.
— Как клуб взаимодействует с главной хоккейной школой «Алтай»? Есть ли там перспективные возрасты, которые со временем могут заиграть в «Динамо-Алтай»?
Р.Ч.: — Как бы это цинично не звучало, но игроки, выступающие в Юношеской хоккейной лиге, — это сырой материал. Они пороха не нюхали. Даже для уровня ВХЛ-Б не подходят.
Они и уезжают-то как раз, чтобы набраться игрового опыта в молодежном чемпионате. Со школой мы стараемся взаимодействовать, но пока результаты небольшие — достойных игроков нет.
— Всегда алтайский хоккей зиждился не только на ребятах из Барнаула, но и на тех, кто приезжал из малых городов. Сейчас это есть?
М.Д.: — Хоккей в малых городах только-только начинает возрождаться. В декабре 2020 году был открыт ледовый дворец в Рубцовске — сразу же появилась школа фигурного катания, хоккеисты зашевелились.
Сами понимаете, чтобы кто-то из них смог заявить о себе и показать результат, надо порядка 5−10 лет. Скоро в Бийске построят свой ледовый дворец, процесс тоже будет запущен.
Р.Ч.: — Вопрос не только в инфраструктуре. Нужны тренерские кадры, которые будут заниматься селекцией. В свое же время все было потеряно.
— На ваш взгляд, бедность нашего региона мешает развитию хоккея?
М.Д.: — Я продолжают дотировать рубцовскую арену, выделяя из собственных средств на это каждый месяц 500 тыс. рублей. Только так хоккей и фигурное катание в этом городе будет существовать.
В советское время на всю огромную страну было 80 крытых ледовых дворцов. По данным на 2017−2018 гг., в России их было 650. Сейчас и того больше. Развитие явно есть. Что касается Алтайского края, то не такие мы и бедные, судя по количеству дорогих авто на наших дорогах.
— У вас нет ощущения, что какая-то парадоксальная ситуация складывается. Арены строим, а достойного результата на мировых чемпионатах не показываем. Вы, как спортивные менеджеры, что на этот счет думаете?
М.Д.: — Победы, которые происходили до 2010 года — это наследие старой советской школы, где была выстроена хорошая система подготовки. Но давайте вспомним, что происходило в России с 1990 по 2000 годы.
Я, как энергетик, могу сказать, что падение потребления электроэнергии произошло в разы. Для меня это самый объективный показатель развития экономики страны. Только в 2012 году по вырабатываемой электроэнергии мы вышли на прежний высокий уровень. Тот инфраструктурный базис, который закладывается в последние годы, обязательно даст результат. Мы еще увидим выигранные чемпионаты мира, поверьте.
Р.Ч.: — Я бы еще добавил, что поколение спортсменов сильно меняется. Если раньше чемпионы рождались в полуподвальных залах, то сейчас они много требуют и хотят материальных благ. Люди раньше за страну боролись, теперь же — за премиальные.
Специальный вопрос
— Возвращаясь к прошедшему сезону — какую оценку по пятибалльной системе вы бы ему поставили?
М.Д.: — Я поставил бы пять, даже за результат. Я считаю, что против нашей команды в полуфинале Кубка Федераций был применен неспортивный прием. Я говорю о действиях команды «Красноярские Рыси», которая заявила в свой состав 15 игроков из ВХЛ-А. Это то же самое, если бы против боксера в среднем весе вышел бы тяжеловес. И то мы у них две игры выиграли.
В регулярном первенстве мы стали первыми, и Кубок был бы наш. По составу игроков «Динамо-Алтай» было самой сильной командой. Руководство клуба, игроки — все выкладывались на 100 процентов. Зрительский интерес и сама атмосфера были на высшем уровне.
Р.Ч.: — Я бы тоже поставил оценку «отлично». Сезон был крайне непростой — пандемия, трагедия, сложные игры. Мы все пережили, поддерживая друг друга. Это на самом деле дорогого стоит.
Вопросы о личном
— Можете ли вы себе позволить зайти в раздевалку и в разгар матча высказать на повышенных тонах, все, что вы думаете о ходе игры?
М.Д.: — Конечно, эмоции иногда зашкаливают, но рамки приличия я не перехожу, и свое мнение высказываю сдержанно.
Р.Ч.: — Я не буду говорить, что мы божьи одуванчики. Приходится где-то закричать, слово нецензурное добавить — всякое бывает. Мы хотим видеть положительный результат, который нужен и руководству клуба, и команде, и зрителям.
— У вас у обоих есть по маленькой дочке. Отдали бы их в женский хоккей?
М.Д.: — Я бы все-таки предпочел фигурное катание.
Р.Ч.: — Скорее всего, нет. Я бы, конечно, не стал запрещать, если бы она сама выбрала хоккей, но советовать бы не стал.
— Помимо «Динамо-Алтай», вы за какие клубы болеете?
М.Д.: — Я — за новокузнецкий «Металлург».
Р.Ч.: — В чемпионате ВХЛ я тоже более за «Металлург», а в КХЛ — за омский «Авангард».
слайд 3