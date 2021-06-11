Миллион на биатлон

С 21 июня начнутся бесплатные тренировочные мероприятия для детей от 8 до 18 лет.
Суть проекта — с помощью мобильного оборудования привлечь детей к занятиям биатлоном в разных уголках края.
Партнеры проекта: «Фонд социальных проектов Александра Локтева», Агрохолдинг «Гудвилл», ООО «Газпром газораспределение Барнаул».
Информационная поддержка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
Финальное мероприятие — «Детский фестиваль биатлона «Алтайская винтовка» состоится 31 июля 2021 года. Примечательно, что приглашение получат и дети с близлежащих регионов.
Андрей Угаров,
руководитель проекта, председатель Барнаульской федерации биатлона:
«Мы планируем провести 20 бесплатных тренировок — это позволит многим детям, которые раньше видели биатлон только по телевизору, попробовать свои силы в настоящем биатлоне и освоить первоначальные навыки стрельбы под руководством профессиональных тренеров.
На сегодняшний день уже подписан договор о покупке дорогостоящего инвентаря и мы ждем его доставки в г. Барнаул в ближайшие дни. Более одного миллиона рублей федерация потратит на покупку пневматических винтовок для занятий биатлоном — это намного больше чем суммарный годовой бюджет некоторых спортивных федераций края.
Наталья Гузеватова,
координатор проекта:
«Мы планируем привлечь в проект не менее 300 детей в рамках реализации проекта на средства выигранного федерального гранта Фонда президентских грантов. Но не смотря на запланированные показатели на сегодня уже есть запросы проведения таких тренировок в сельских районах Алтайского края и их достаточно много. Этот вопрос решается. К счастью у нас есть партнеры, которые готовы нас поддержать и сейчас формируется перечень объектов, где такие тренировки будут проводится.