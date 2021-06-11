Миллион на биатлон

С 21 июня начнутся бесплатные тренировочные мероприятия для детей от 8 до 18 лет.

Суть проекта — с помощью мобильного оборудования привлечь детей к занятиям биатлоном в разных уголках края.

Партнеры проекта: «Фонд социальных проектов Александра Локтева», Агрохолдинг «Гудвилл», ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

Информационная поддержка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Фото из архива БПЗ

Финальное мероприятие — «Детский фестиваль биатлона «Алтайская винтовка» состоится 31 июля 2021 года. Примечательно, что приглашение получат и дети с близлежащих регионов.

Андрей Угаров,

руководитель проекта, председатель Барнаульской федерации биатлона:

«Мы планируем провести 20 бесплатных тренировок — это позволит многим детям, которые раньше видели биатлон только по телевизору, попробовать свои силы в настоящем биатлоне и освоить первоначальные навыки стрельбы под руководством профессиональных тренеров.

На сегодняшний день уже подписан договор о покупке дорогостоящего инвентаря и мы ждем его доставки в г. Барнаул в ближайшие дни. Более одного миллиона рублей федерация потратит на покупку пневматических винтовок для занятий биатлоном — это намного больше чем суммарный годовой бюджет некоторых спортивных федераций края.

Фото из архива БПЗ

Наталья Гузеватова,

координатор проекта: