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Миллион на биатлон

Фонд Президентских грантов перечислил Барнаульской Федерации биатлона 1 393 455 рублей на реализацию проекта «Мобильный детский биатлонный комплекс «Алтай».

Фото из архива БПЗ

С 21 июня начнутся бесплатные тренировочные мероприятия для детей от 8 до 18 лет.

Суть проекта — с помощью мобильного оборудования привлечь детей к занятиям биатлоном в разных уголках края.

Партнеры проекта: «Фонд социальных проектов Александра Локтева», Агрохолдинг «Гудвилл», ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

Информационная поддержка ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Фото из архива БПЗ

Финальное мероприятие — «Детский фестиваль биатлона «Алтайская винтовка» состоится 31 июля 2021 года. Примечательно, что приглашение получат и дети с близлежащих регионов.

Андрей Угаров,
руководитель проекта, председатель Барнаульской федерации биатлона:

«Мы планируем провести 20 бесплатных тренировок — это позволит многим детям, которые раньше видели биатлон только по телевизору, попробовать свои силы в настоящем биатлоне и освоить первоначальные навыки стрельбы под руководством профессиональных тренеров.

На сегодняшний день уже подписан договор о покупке дорогостоящего инвентаря и мы ждем его доставки в г. Барнаул в ближайшие дни. Более одного миллиона рублей федерация потратит на покупку пневматических винтовок для занятий биатлоном — это намного больше чем суммарный годовой бюджет некоторых спортивных федераций края.

Фото из архива БПЗ

Наталья Гузеватова,
координатор проекта:

«Мы планируем привлечь в проект не менее 300 детей в рамках реализации проекта на средства выигранного федерального гранта Фонда президентских грантов. Но не смотря на запланированные показатели на сегодня уже есть запросы проведения таких тренировок в сельских районах Алтайского края и их достаточно много. Этот вопрос решается. К счастью у нас есть партнеры, которые готовы нас поддержать и сейчас формируется перечень объектов, где такие тренировки будут проводится.

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