19 июня
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Спорт

Мини-поле, площадки в каждой школе и девочки с мячом. Какие футбольные секции можно предложить ребенку в Барнауле

В Международный день детского футбола Altapress.ru рассказывает, куда можно привести ребенка, чтобы он не просто “погонял” мяч, но и научился техническим приемам и стратегии.

Официальное открытие футбольного манежа "Темп" в Барнауле
Официальное открытие футбольного манежа "Темп" в Барнауле
Олег Богданов

Футбольная школа “Динамо-Москва”

В школу “Динамо-Москва” могут попасть мальчики и девочки от 4 лет. Детей тренируют на спортивных стадионах “Динамо”, в “Лабиринте” и спорткомплексе “Победа”.

На матчах &quot;Динамо-Барнаул&quot;
На матчах "Динамо-Барнаул"
https://vk.com/dynamo_barnaul

Секция Football Stars

Footbal Stars набирает детей от 3-4 лет и тренирует их на стадионах школ №133, 134 и 136, которые находятся в Индустриальном районе Барнаула. В центре города занятия проходят в спортивном зале АлтГПУ.

В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
В Барнауле Андрей Аршавин открыл Международный детский турнир
Олег Богданов

Центр детского развития “Олимп”

В “Олимпе” идет набор детей от 3-4 лет. Тренировки начинающих футболистов проходят на стадионе Алексея Смертина, а зимой часть из них переходит в спортзал “Горизонт” и школьные залы.

На матчах &quot;Динамо-Барнаул&quot;
На матчах "Динамо-Барнаул"
https://vk.com/dynamo_barnaul

Школа “Темп”, секция “Мастербол”

В секцию “Темп” набирают детей с 5 лет и тренируют их на одноименном манеже, а в “Мастербол” набирают малышей с 3 лет и занимаются с ними здесь же. Тренировки также проходят в спортивных залах школ №27, 110, 131 и 132. По словам директора “Темпа” Олега Киушина, в школу принимают детей с синдромом Дауна, патологиями слуха, зрения и особенностями психического развития.

Официальное открытие футбольного манежа &quot;Темп&quot; в Барнауле
Официальное открытие футбольного манежа "Темп" в Барнауле
Олег Богданов

Детская мини-футбольная секция

В “Атлетик” набирают ребят от 3 до 7 лет. С воспитанниками школы занимаются в спорткомплексе “Коммунальщик” и в зале на Жилплощадке. Школа позиционирует себя как первая в городе, специализирующаяся на мини-футболе.

Официальное открытие футбольного манежа &quot;Темп&quot; в Барнауле
Официальное открытие футбольного манежа "Темп" в Барнауле
Олег Богданов

Футбольный клуб “Патриот”

Клуб “Патриот” набирает детей от 4 лет. Занятия проводят на территории лицея №122 и в спорткомплексе АлтГПУ.

Футбольный клуб &quot;Патриот&quot;.
Футбольный клуб "Патриот".
fcpatriot.ru/fotogalereya
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