Министр спорта Алтайского края высказался о скандале вокруг трансляции Кубка мира по гребле. И тоже письмом

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев написал у себя в Instagram письмо Тине Канделаки, инициировавшей скандал из-за прав на трансляцию мирового кубка по гребле. Он в ироничной форе процитировал продюсера «Матч-ТВ» и пригласил ее посетить соревнования.

18 мая генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» опубликовала в Instagram открытое письмо к губернатору Виктору Томенко, в котором обвинила местные власти в бездействии, а тюменскую компанию «Регион Телеком» в неготовности к проведению подобного рода трансляций.

Напоследок Тина Канделаки пригласила губернатора к обратной связи: «Всегда на связи. Если решите мне ответить, мой телефон найти несложно. А еще лучше — я отправлю вам смс, потому что ваш контакт я нашла очень быстро».

Руководитель «Регион Телеком» также ответил Канделаки открытым письмом, где объяснил, в чем состояит профессионализм их компании.

Теперь на тему высказался министр спорта Алексей Перфильев.