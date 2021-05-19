Министр спорта Алтайского края высказался о скандале вокруг трансляции Кубка мира по гребле. И тоже письмом

18 мая генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» опубликовала в Instagram открытое письмо к губернатору Виктору Томенко, в котором обвинила местные власти в бездействии, а тюменскую компанию «Регион Телеком» в неготовности к проведению подобного рода трансляций.
Напоследок Тина Канделаки пригласила губернатора к обратной связи: «Всегда на связи. Если решите мне ответить, мой телефон найти несложно. А еще лучше — я отправлю вам смс, потому что ваш контакт я нашла очень быстро».
Руководитель «Регион Телеком» также ответил Канделаки открытым письмом, где объяснил, в чем состояит профессионализм их компании.
Теперь на тему высказался министр спорта Алексей Перфильев.
Уважаемая Тина Гивиевна!
Хочу воспользоваться сложившимся недопониманием и пригласить Вас, как умную, смелую, а главное мудрую женщину и Профессионала, к нам, в Алтайский край, посмотреть что называется «в живую» этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.
Уверен, те эмоции, адреналин от мирового спортивного события, которые Вы испытаете у нас, перекроют в разы телевизионную картинку, за качество которой Вы так переживаете.
Наш дружный и профессиональный коллектив, у которого прописаны все ходы, с удовольствием примет Вас, на Алтайской земле.
Пусть это эмоциональное недопонимание перестанет быть плохим детективом, а станет примером дружбы и уважения друг к другу.
Всегда на связи. Если решите мне ответить, мой телефон найти несложно. А еще лучше — я отправлю Вам смс, потому что Ваш контакт я нашёл очень быстро.
С уважением, министр спорта Алтайского края, Перфильев Алексей.