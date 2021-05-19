19 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Министр спорта Алтайского края высказался о скандале вокруг трансляции Кубка мира по гребле. И тоже письмом

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев написал у себя в Instagram письмо Тине Канделаки, инициировавшей скандал из-за прав на трансляцию мирового кубка по гребле. Он в ироничной форе процитировал продюсера «Матч-ТВ» и пригласил ее посетить соревнования.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова

18 мая генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» опубликовала в Instagram открытое письмо к губернатору Виктору Томенко, в котором обвинила местные власти в бездействии, а тюменскую компанию «Регион Телеком» в неготовности к проведению подобного рода трансляций.

Напоследок Тина Канделаки пригласила губернатора к обратной связи: «Всегда на связи. Если решите мне ответить, мой телефон найти несложно. А еще лучше — я отправлю вам смс, потому что ваш контакт я нашла очень быстро».

Руководитель «Регион Телеком» также ответил Канделаки открытым письмом, где объяснил, в чем состояит профессионализм их компании.

Теперь на тему высказался министр спорта Алексей Перфильев.

Уважаемая Тина Гивиевна!

Хочу воспользоваться сложившимся недопониманием и пригласить Вас, как умную, смелую, а главное мудрую женщину и Профессионала, к нам, в Алтайский край, посмотреть что называется «в живую» этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Уверен, те эмоции, адреналин от мирового спортивного события, которые Вы испытаете у нас, перекроют в разы телевизионную картинку, за качество которой Вы так переживаете.

Наш дружный и профессиональный коллектив, у которого прописаны все ходы, с удовольствием примет Вас, на Алтайской земле.

Пусть это эмоциональное недопонимание перестанет быть плохим детективом, а станет примером дружбы и уважения друг к другу.

Всегда на связи. Если решите мне ответить, мой телефон найти несложно. А еще лучше — я отправлю Вам смс, потому что Ваш контакт я нашёл очень быстро.

С уважением, министр спорта Алтайского края, Перфильев Алексей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость