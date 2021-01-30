Министр спорта России Олег Матыцин рассказал в Барнауле о фантастических возможностях

29 января вместе с губернатором Виктором Томенко Олег Матыцин побывал на месте проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ — гребном канале в Барнауле. Министр осмотрел строящуюся площадку, выходы на воду, эллинги, финишную вышку.

Подготовка к международному чемпионату идет по графику. Как только позволят погодные условия, будут завершены работы по берегоукреплению.

Предстоит благоустройство прилегающей к зрительским трибунам территории, укладка плитки в зоне проживания участников соревнований — спортивного городка.

Решается вопрос об энергоснабжении территории гребного канала: планируется увеличить мощность подачи электроэнергии.

Виктор Томенко отметил, что с завершением этапа Кубка мира созданная инфраструктура будет востребована жителями региона. Важно, что гребной канал находится в границах краевой столицы, что сделает этот вид спорта доступным для широкого круга лиц.

Олег Матыцин,

министр спорта России:

Очень важно: все, что здесь создается, будет работать на город и регион в дальнейшем. Я думаю, это основная задача. Когда мы принимаем у себя крупные международные соревнования, надо думать о том, как это будет использоваться нашими жителями. И не только для спорта высших достижений. Это мировая тенденция. Международные соревнования — это как некий стимул, локомотив. Но в дальнейшем, конечно, фантастические возможности должны работать на Россию.

Министр спорта России приехал на барнаульский гребной канал. Анна Зайкова

О чем просили министра

В ходе встречи министр спорта России и губернатор Алтайского края обсудили вопросы, требующие содействия федерации.

Это дополнительное приобретение необходимого количества лодок, визовое сопровождение участников, прямая трансляция соревнований по телевизионному каналу «Матч ТВ».

Олег Матыцин заверил, что все вопросы оперативно будут изучены и при возможности приняты положительные решения.