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Спорт

Министр спорта России высказался о конфликте властей Алтайского края с «Матч ТВ»

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос журналистов по поводу скандальной истории с телеканалом «Матч ТВ», проигравшим право транслировать этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

Чиновники на трибуне.
Чиновники на трибуне.
barnaul.org

«Я не работаю на „Матч ТВ“. Надо разбираться в причинах этой ситуации, которая сложилась», — прокомментировал министр.

Он отметил, что проведение крупных соревнований должно освещаться федеральными каналами. Это, по его мнению, дает возможность жителям всей страны следить за спортсменами.

«Это должно быть приоритетом», — добавил он.

От подробных комментариев относительно скандала он отказался.

Напомним, 18 мая генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» опубликовала в Instagram открытое письмо к губернатору Виктору Томенко, в котором обвинила местные власти в бездействии, а тюменскую компанию «Регион Телеком» в неготовности к проведению подобного рода трансляций.

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