Министр спорта России высказался о конфликте властей Алтайского края с «Матч ТВ»

«Я не работаю на „Матч ТВ“. Надо разбираться в причинах этой ситуации, которая сложилась», — прокомментировал министр.
Он отметил, что проведение крупных соревнований должно освещаться федеральными каналами. Это, по его мнению, дает возможность жителям всей страны следить за спортсменами.
«Это должно быть приоритетом», — добавил он.
От подробных комментариев относительно скандала он отказался.
Напомним, 18 мая генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» опубликовала в Instagram открытое письмо к губернатору Виктору Томенко, в котором обвинила местные власти в бездействии, а тюменскую компанию «Регион Телеком» в неготовности к проведению подобного рода трансляций.