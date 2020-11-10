Минспорта намерено покрыть парки Барнаула сетью лыжных трасс, альтернативных Ракшинской



Первая лыжня появится в парке имени Ленина. Это совместный проект Парка спорта Алексея Смертина, минспорта и общественников. У этой лыжни тоже есть свое название — «Лыжня Ильича».



Территорию парка обследовали и решили проложить лыжню в 1 километр. Трасса будет расположена с минимальным пересечением пешеходного трафика. Лижники смогут передвигаться по ней весь световой день.

«Если мы увидим интерес с их стороны, активность, то будем и дальше развивать эту территорию», — рассказал директор Парка спорта Алексея Смертина Алексей Трофимов.





14 ноября представители Парка спорта, общественники и минспорта проведут в этом парке субботник и зовут на них всех, у кого есть желание поучаствовать в расчистке территории от мусора и кустарников для будущей трассы.

Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина. Дарья Турова ( объединение фотографов АГУ)

Показатели растут , а счастья нет

Аналогичные «островки здоровья» (так именуют лыжные трассы) планируется создать и в других парках Барнаула. Вот как эту историю описывает общественник Юрий Красильников.

«Месяц назад, когда меня министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев спросил: «Есть ощущение, что мы что-то мы делаем не так. Посоветуй, что и как надо сделать?

А то показатели наши растут, денег из Москвы больше дают, а радости какой-то нет…», то я ему ответил: «Верните в парки лыжню!» <…> Эта идея оказалась самой нужной и самой реальной, возможной к воплощению именно сейчас, — написал Красильников в Facebook’е.