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10 ноября
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Спорт

Минспорта намерено покрыть парки Барнаула сетью лыжных трасс, альтернативных Ракшинской

Министерство спорта Алтайского края совместно с общественниками и жителями Барнула планируют создать в городских парках «спортивные островки здоровья» — речь идет о создании в парках небольших лыжных трасс, сообщили в администрации Барнаула. Общественник Юрий Красильников, объяснил инициативутак: они нужны тем лыжникам, кто в нынешней эпидситуации не может поехать в лес на лыжные базы.

Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья"
Открытие лыжного сезона-2018 на "Трассе здоровья"
Анна Зайкова

Лыжня Ильича


Первая лыжня появится в парке имени Ленина. Это совместный проект Парка спорта Алексея Смертина, минспорта и общественников. У этой лыжни тоже есть свое название — «Лыжня Ильича».

Территорию парка обследовали и решили проложить лыжню в 1 километр. Трасса будет расположена с минимальным пересечением пешеходного трафика. Лижники смогут передвигаться по ней весь световой день.

«Если мы увидим интерес с их стороны, активность, то будем и дальше развивать эту территорию», — рассказал директор Парка спорта Алексея Смертина Алексей Трофимов.



14 ноября представители Парка спорта, общественники и минспорта проведут в этом парке субботник и зовут на них всех, у кого есть желание поучаствовать в расчистке территории от мусора и кустарников для будущей трассы.

Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Массовая городская тренировка в Парке спорта Алексея Смертина.
Дарья Турова (объединение фотографов АГУ)

Показатели растут, а счастья нет

Аналогичные «островки здоровья» (так именуют лыжные трассы) планируется создать и в других парках Барнаула. Вот как эту историю описывает общественник Юрий Красильников.

«Месяц назад, когда меня министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев спросил: «Есть ощущение, что мы что-то мы делаем не так. Посоветуй, что и как надо сделать?

А то показатели наши растут, денег из Москвы больше дают, а радости какой-то нет…», то я ему ответил: «Верните в парки лыжню!» <…> Эта идея оказалась самой нужной и самой реальной, возможной к воплощению именно сейчас, — написал Красильников в Facebook’е.

В парке БМК в 1940-е годы.
В парке БМК в 1940-е годы.
vk.com/id204732469

Назвали «Народной лыжней»

Юрий Красильников свою мысль объяснил так.

«Через несколько недель наступит лыжный сезон. Поедут ли барнаульцы в лес на лыжные базы таким же потоком, что раньше? Возможно. Но есть (и их довольно много) те, кому не рекомендовано пользоваться общественным транспортом, а своей машины они не имеют или не пользуются ею зимой. Логично было бы пойти в ближайший парк. Но там либо разруха либо сплошные качели-карусели…

Словом, парки подготовить. Красильников сказал, что его поддержали «на большом и представительном совещании в Министерстве спорта». И после дискуссии родился проект — «Народная лыжня».

И в последнее время телеграм-каналы и соцсети показывают, что министр спорта Алексей Перфильев осмотреть парк Юбилейный — на месте обсуждали прокладку трассы.

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