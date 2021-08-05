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Спорт

МОК осудил издевательства над спортсменом-трансгендером на российском телевидении

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил озабоченность негативными комментариями против ЛГБТ-спортсменов на государственных российских телеканалах в ходе Олимпийских игр в Токио, сообщает BBC.

Штанга, тяжелоатлет.
Штанга, тяжелоатлет.
открытые источники (CC0)

Особенно привлекли внимание многочисленные издевки в адрес тяжелоатлета-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

Представители МОК попросили официального российского вещателя прояснить ситуацию по поводу оскорблений ЛГБТ-спортсменов в российских ток-шоу.

«Дискриминации не место на Олимпийских играх. Мы связались с официальным телевещателем в Россию, чтобы подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем, что Токио стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр», — говорится в заявлении МОК.

Спортсмен-трансгендер на Олимпиаде-2020 в Токио новозеландка Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг, пишет News.ru. Все три попытки атлет использовала неудачно.

Смена пола

Хаббард сменила пол в 2012 году. До этого она выступала как мужчина под именем Гэвин Хаббард. Перед Олимпиадой в Токио она выполнила все спортивные и медицинские требования и получила разрешение от Международной федерации тяжелой атлетики участвовать в соревнованиях в женском зачете.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.

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