МОК осудил издевательства над спортсменом-трансгендером на российском телевидении

Особенно привлекли внимание многочисленные издевки в адрес тяжелоатлета-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард.
Представители МОК попросили официального российского вещателя прояснить ситуацию по поводу оскорблений ЛГБТ-спортсменов в российских ток-шоу.
«Дискриминации не место на Олимпийских играх. Мы связались с официальным телевещателем в Россию, чтобы подчеркнуть фундаментальные принципы Олимпийской хартии и принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем, что Токио стал неотъемлемой частью модели Олимпийских игр», — говорится в заявлении МОК.
Спортсмен-трансгендер на Олимпиаде-2020 в Токио новозеландка Лорел Хаббард вылетела из борьбы в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг, пишет News.ru. Все три попытки атлет использовала неудачно.
Смена пола
Хаббард сменила пол в 2012 году. До этого она выступала как мужчина под именем Гэвин Хаббард. Перед Олимпиадой в Токио она выполнила все спортивные и медицинские требования и получила разрешение от Международной федерации тяжелой атлетики участвовать в соревнованиях в женском зачете.
Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.