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Спорт

МОК сообщил о результатах допинг-тестов российских олимпийцев

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о результатах допинг-тестов российских спортсменов, участвующих на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада.
Олимпиада.
kremlin.ru

Организация не увидела положительных результатов у российских атлетов, сообщает РИА Новости.

«Международный орган по тестированию (ITA) должен этим заниматься, они сказали, что провели самую масштабную программу тестирования в истории Игр», — сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Адамск уточнил, что 85% рекомендаций Россия выполнила. На этих Играх от сборной не было положительных допинг-тестов. Он предположил, что Всероссийская федерация легкой атлетики предприняла много мер для этого.

Гендиректор USADA (антидопинговое агентство США) Трэвис Тайгарт 1 августа потребовал опубликовать допинг-проб российских олимпийцев, пишет polit.ru. Он уверен, что допинг-программу в России по-прежнему поддерживает государство.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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