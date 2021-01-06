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Спорт

Молодежная сборная по хоккею проиграла важный матч и оказалась в центре скандала

Скандальный эпизод произошел во время матча за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею между сборными России и Финляндии, который закончился для нас проигрышем 1:4.

Шайба
Шайба
russianphoto

На молодежном чемпионате мира в перерывах между периодами в прямой трансляции всегда показывают болельщиков команд, которых подключают к эфиру удаленно через камеру.

Один из финских фанатов показал в камеру плакат, на котором было написано оскорбление в адрес русских, сообщает «Рамблер».

В частности, на листе было написано «Рюсся» — это уничижительное финское прозвище русских. В настоящее время слово употребляется в разговорном языке зачастую в отношении всех находящихся в Финляндии русскоговорящих, происходящих из бывшего СССР, порой включая детей от смешанных браков.

Официальный представитель Международной федерации хоккея на льду Адам Штайсс заявил, что организация оперативно отреагировала на скандальный эпизод, потребовав от транслятора исключить камеру того самого болельщика от прямого эфира.

Кроме того, от эфира отключили всех болельщиков, которые показывали на камеру неочевидные надписи и знаки.

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