Молодежная сборная России по хоккею начинает решающие поединки

На групповом этапе наши хоккеисты под руководством легендарного Игоря Ларионова заняли второе место, при этом победили американцев (5:3) и шведов (4:3), но уступили чехам (0:2).
Плей-офф в Канаде начнется 2 января, сегодня уже определились все пары четвертьфиналистов.
2 января в 20:00 по московскому времени россияне встретятся за выход в полуфинал со сборной Германии.
В других четвертьфиналах играют: Финляндия — Швеция, Канада — Чехия и США — Словакия.
В случае победы нашей сборной над немцами далее в полуфинале ей достанется победитель пары Швеция — Финляндия.