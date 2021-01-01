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Спорт

Молодежная сборная России по хоккею начинает решающие поединки

В канадском Эдмонтоне проходит чемпион мира по хоккею среди молодежных команд. В январе это традиционной самый популярный турнир среди российских болельщиков, так как Россия бьется, как правило, за золотые медали с Канадой, США или Швецией.

Шайба
Шайба
russianphoto

На групповом этапе наши хоккеисты под руководством легендарного Игоря Ларионова заняли второе место, при этом победили американцев (5:3) и шведов (4:3), но уступили чехам (0:2).

Плей-офф в Канаде начнется 2 января, сегодня уже определились все пары четвертьфиналистов.

2 января в 20:00 по московскому времени россияне встретятся за выход в полуфинал со сборной Германии.

В других четвертьфиналах играют: Финляндия — Швеция, Канада — Чехия и США — Словакия.

В случае победы нашей сборной над немцами далее в полуфинале ей достанется победитель пары Швеция — Финляндия.

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