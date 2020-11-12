Молодой барнаульский футболист Александр Соболев, выступающий за «Спартак», дал неожиданное обещание

Уроженец Барнаула и молодая звезда московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев пообщался с журналистами портала Sport24.ru, рассказал о своей дружбе с Георгием Джикия и походе к стоматологу.

Александр объяснил, что не против поставить брекеты на зубах, чтобы сделать себе красивую улыбку, но пока некогда.

«Когда Георгий скинет до 85 килограмм, сразу пойду к стоматологу. Честно, пора уже. Но сейчас идет сезон, а я знаю, что брекеты — это болезненно в первые 2−3 недели. Ты плохо спишь, это может мешать тренироваться. Поэтому пока на паузе. Было бы важно ходить белозубым и глянцевым — уже сделал бы. Но если выиграем чемпионство, то сделаю, да», — пообещал футболист.

Александр Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, когда подписал арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн. В составе московского клуба форвард провёл 26 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Соболев вызывается в сборную России, однако перед этим ему пришлось помериться с капитаном Артемом Дзюбой. Он сыграл за национальную команду две встречи и забил один гол.

Теперь, когда Дзюба из-за скандала с порно-роликом остался за бортом, шансы Соболева выйти в основе возросли. Александр и Артем в футболе имеют схожие амплуа.