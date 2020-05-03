Молодой барнаульский футболист подвергся критике за солидную зарплату в «Спартаке»

Бывший полузащитник ФК «Спартак» Андрей Тихонов прокомментировал подписание контракта «красно-белыми» с форвардом Александром Соболевым и прошелся по его зарплате.

Тихонов отметил, что раньше футболисты столичного клуба получали гораздо меньше, но результата было больше. Что касается молодого Александра Соболева, то в отношении него бывший спартаковец намекнул, что свои миллионы он пока не заслужил.

«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для «Спартака», — написал Тихонов, сопроводив сообщение смеющимися до слез смайлами.

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,2 млн евро (96 млн рублей). Нападающий принадлежит «Крыльям Советов». Соболев перешел в московский клуб на правах аренды в январе 2020 года.

В сезоне-2019/20 футболист он сыграл 21 матч в РПЛ, забил в них десять голов и отдал три результативные передачи. «Красно-белые» намерены выкупить права на 23-летнего Соболева за 4,5 млн евро.