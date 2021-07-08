Молодой и перспективный футболист из Барнаула рассказал о жизни после провального Евро-2020

Отметим, ранее Соболев присоединился к «Спартаку», отдохнув после выступления в составе сборной России на Евро-2020. На турнире команда особой игры не показала, вылетев на групповой стадии.
Соболев голами не отличился. Тренер сборной Станислав Черчесов, в скором времени уйдет в отставку.
Что касается тренировок в клубе, то Александр заявил, что ему понравилось работать под руководством нового наставника «красно-белых» Руя Витории.
«Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в „Спартак“ и начать тренироваться. Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Все прошло отлично. Как и обещали те, кто прошел два сбора, много игровых заданий, футбола. Мне понравилось!» — сказал Соболев.