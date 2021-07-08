8 июля
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Спорт

Молодой и перспективный футболист из Барнаула рассказал о жизни после провального Евро-2020

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Руя Витории.

Александр Соболев.
Александр Соболев.
Источник: https://static.euro-football.ru

Отметим, ранее Соболев присоединился к «Спартаку», отдохнув после выступления в составе сборной России на Евро-2020. На турнире команда особой игры не показала, вылетев на групповой стадии.

Соболев голами не отличился. Тренер сборной Станислав Черчесов, в скором времени уйдет в отставку.

Что касается тренировок в клубе, то Александр заявил, что ему понравилось работать под руководством нового наставника «красно-белых» Руя Витории.

«Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в „Спартак“ и начать тренироваться. Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Все прошло отлично. Как и обещали те, кто прошел два сбора, много игровых заданий, футбола. Мне понравилось!» — сказал Соболев.

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