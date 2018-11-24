Молодой конькобежец из Алтайского края впервые завоевал медаль на этапе Кубка мира

21-летний конькобежец Виктор Муштаков занял второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Томакомае (Япония). Для молодого спортсмена из Барнаула это первое подобное достижение в его спортивной карьере.

Виктор Муштаков пробежал дистанцию за 35,445 секунды, проиграв 0,24 секунды победителю Тацуе Шинхаме из Японии. Третье место занял еще один представитель Японии — Юма Мураками.

Еще один россиянин Руслан Мурашов показал шестой результат, пишет «Советский спорт».

— Брат пошел заниматься следом за другом, а за ними уже я. Брат рассказывал, что тут интересно, мне тоже захотелось попробовать. Поначалу брать не хотели, принимали с шести лет, а мне только 4,5 года было. Но тренер Елена Комаровская решила рискнуть, взяла меня, — рассказал пару лет назад Виктор Муштаков газете «Алтайский спорт».

Кстати, в нынешнем году у Виктора были шансы войти в состав сборной на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее, однако в окончательном списке его не оказалось. От Алтайского края на главные старты четырехлетия поехал только сноубордист Андрей Соболев.