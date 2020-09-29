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Спорт

Московский «Спартак» готов немного заплатить барнаульской спортшколе за Александра Соболева

Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» получил официальный ответ от московского «Спартака» относительно солидарных выплат за нападающего Александра Соболева. Сумма оказалась существенно меньше, чем обсуждалось ранее в СМИ.

Александр Соболев.
Александр Соболев.
instagram.com/a.sobolev97/

Московский «Спартак» готов выплатить за Соболева 1,8 млн рублей. Барнаульское «Динамо» попросило коллег из столицы все-таки уточнить порядок данных расчетов.

Если клубы не придут к согласию, их финансовые взаимоотношения, скорее всего, будет рассматривать палата по разрешению споров при РФС.

Ранее СМИ сообщали, что максимальная сумма, на которую может рассчитывать «Динамо» за подготовку профессионального спортсмена — это 135 тыс. евро (12,2 млн рублей).

23-летний Соболев является уроженцем Барнаула, до 2016 года он находился в системе местного «Динамо». Однако из-за реорганизации юридического лица клуба учитываются не все года воспитания футболиста, а лишь последние три.

После «Динамо» Соболев выступал за «Томь», в январе 2018-го перебрался в «Крылья Советов», а летом 2020 года оформил трансфер в «Спартак» за объявленную сумму 4,5 миллиона евро.

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