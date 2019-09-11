Мудрость опыта и юношеская удаль: в Барнауле прошел чемпионат края по летнему биатлону и «Эстафета поколений»

На биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва в День города прошел открытый чемпионат края по летнему биатлону среди ветеранов и уникальная «Эстафета поколений».

В череде спортивно-развлекательных мероприятий, по воле случая совпавших с празднованием Барнаулом своего 289-летия, соревнования в Сухом Логу, где расположен лыжно-биатлонный комплекс, не были самыми массовыми. Но они прошли очень ярко и интересно, в увлекательной борьбе.

В этом году в Барнаул на биатлонное соревнование приехало много участников из других регионов. Кроме того, становится доброй традицией проводить в эти же сроки и «Эстафету поколений» — состязание, в котором наравне с ветеранами биатлона в гонке участвуют 12−14-летние ребята.

Сергей Локтев. Фото: Александр Черный

Идея проведения «Эстафеты поколений» принадлежит Сергею Локтеву, председателю Союза биатлонистов-ветеранов Алтайского края, многократному чемпиону России по биатлону среди ветеранов. Он не только присутствовал на соревнованиях, но и принял участие в одной из гонок, а после с удовольствием ответил на наши вопросы.

— Сергей Александрович , чем выделяются сегодняшние соревнования на фоне других?

— Во-первых, тем, что открытый ветеранский чемпионат края по летнему биатлону приурочен к празднованию Барнаулом 289-го дня рождения.

Во-вторых, достаточно широкой географией участников: к нам приехали представители Новосибирской, Томской, Иркутской областей. Всего в соревнованиях участвуют порядка 60 спортсменов.

Открытый чемпионат края по летнему биатлону среди ветеранов. Фото: Александр Черный

В-третьих, только в Барнауле проводится так называемая «Эстафета поколений», в которой взрослые спортсмены, преодолев два этапа, передают эстафету двум совсем юным участникам.

Такой формат очень ценен: ребята и соревновательный опыт получают, причем достаточно серьезный, и, надеюсь, чему-то учатся у наших ветеранов. А у них за плечами — немало достойных побед. Вот, скажем, Иван Лыжин, действующий двукратный чемпион мира по биатлону среди ветеранов — чем не пример для подражания?!

Отмечу, что наше ветеранское движение помогает тем спортшколам и тренерам, которые стараются развивать биатлон и привлекать в него детей. Приток «свежей крови» нам очень нужен. Помогаем с патронами для тренировок и соревнований, с оборудованием, курируем часть юношеских турниров. В январе 2020 года будем проводить всероссийские юношеские соревнования. А еще планируем ввести стипендии для самых перспективных молодых биатлонистов.

Открытый чемпионат края по летнему биатлону среди ветеранов. Фото: Александр Черный

— Как пришла сама идея такого формата , как «Эстафета поколений»?

— Повторюсь, у юных спортсменов крайне мало соревновательной практики, к сожалению. И в таком формате они эту практику получают. Ну и элемент воспитания, дисциплины, ответственности за результат присутствует. Ведь эстафета — это командная гонка.

— Вы упомянули Ивана Лыжина , который зимой 2018 года в Контиолахти выиграл два «золота». А кто еще сможет выступить там в этом сезоне?

— Полагаю, что в зимнем сезоне подготовку к чемпионату мира будут вести четыре-пять человек. Надеюсь, появится у нас как минимум призер в женском биатлоне. Хорошо складывается сезон у Дины Баянкиной. Она — преподаватель в нашем педагогическом университете, мастер спорта по биатлону, на некоторых стартах обгоняет даже мужчин. Думаю, Дина будет конкурентноспособна и на международном уровне.

— Как будут поощрены победители сегодняшних стартов?

— Мы решили, что победители и призеры индивидуальных гонок получат денежные премии в 30, 20 и 10 тысяч рублей. Победители «Эстафеты поколений» будут награждены кубками и медалями. Должен сказать, что у этого турнира несколько спонсоров. Это «Барнаульский пивоваренный завод» и агрохолдинг «ГУДВИЛЛ».

Открытый чемпионат края по летнему биатлону среди ветеранов. Фото: Александр Черный

Конечно , как почетный гражданин Барнаула , Сергей Александрович Локтев не мог не поздравить горожан с праздником:

Уважаемые барнаульцы! Искренне поздравляю вас с 289-й годовщиной со дня основания города. Желаю всем счастья, здоровья, успехов, всех благ. Давайте все вместе будем делать наш город лучше. Считаю, что Барнаул достоин быть лицом Сибири, ярким, гостеприимным и узнаваемым.

После финиша мы поговорили с Владимиром Толмачевым из Тальменки, чемпионом июльского чемпионата России по летнему биатлону в спринте, также прошедшему в Барнауле.

Еще до объявления официальных результатов гонки он чувствовал, что хорошо прошел дистанцию и допустил минимум ошибок на огневом рубеже. И интуиция Владимира не подвела: он стал победителем в гонке на 8,4 км в возрастной группе 1945−1966 г.р.

Открытый чемпионат края по летнему биатлону среди ветеранов. Фото: Александр Черный

Владимир Толмачев,

чемпион июльского чемпионата России по летнему биатлону в спринте:

Эта трасса мне хорошо знакома, так что всегда чувствую себя здесь комфортно. Другой вопрос, что сегодня бежали непривычную новую дистанцию, и нужно было дополнительно мобилизироваться, чтобы не нарушить правила. Честно говоря, классический, зимний биатлон, мне нравится больше, все-таки на лыжах испытываешь совсем другие ощущения, чем на лыжероллерах. Но выигрывать, конечно, приятно в любое время года!

Виктор Селютин. Фото: Александр Черный

Что касается «Эстафеты поколений», то первое место по итогам гонки заняла команда «Алтай-1» в составе: Сергей Локтев, Иван Лыжин, Павел Волков, Платон Егоров.

Победители почти на две с половиной минуты опередили команду «Алтай-Камчатка» (Андрей Угаров, Сергей Рыбин, София Каврыжникова, Александр Соснин).

Бронзовыми призерами стал квартет «Томск-Новосибирск» (Александр Шапров, Александр Миргородский, Алина Хисамутдинова, Иван Миргородский).

Победители и призёры соревнований получили кубки, медали и дипломы, а также ценные призы от «Барнаульского пивоваренного завода» и агрохолдинга «ГУДВИЛЛ».