«Мужу пришлось продать машину, но вложения окупились»: как в Барнауле появились EMS-тренировки

Интересное и необычное для многих направление развития и совершенствования своего тела успешно практикуется в Барнауле вот уже почти пять лет. Речь идет об индивидуальных EMS (электромиостимуляция) тренировках. Первая студия, где стали оказывать такие услуги в краевой столице — myBodyTec. Редакция altapress.ru поговорила с основателем студии Ириной Яковенко и выяснила, как в Барнауле удается строить подобного рода бизнес, вкладывая в него душу и упорство. Энергии и целеустремленности бизнесвумен-колясочнице остается только позавидовать.

— Ирина , для начала хотел бы спросить вас , как давно вы открыли студию и как долго вы работаете в этом бизнесе?

— 1 февраля 2021 года нашей студии будет 5 лет.

— То есть вскоре вы отпразднуете первый юбилей. Как пришла идея заняться именно этим бизнесом?

— Дело в том, что я хотела сама ходить в подобную студию. Когда прилетела в Екатеринбург поступать в институт, то там я увидела, что такие услуги успешно можно оказывать. Там я подумала, что это очень круто — 25 минут такой тренировки равняется нескольким часам в спортзале.

На тот момент у меня был маленький ребенок и занятия в подобной студии были бы идеальны для меня. Когда вернулась в Барнаул, поняла, что у нас такой студии нет. А это открывало новые возможности.

Я отправилась в Новосибирск «на разведку», на пробную тренировку, посмотреть что это и как это работает.

Изначально я рассматривала для себя возможность взять франшизу, но когда попробовала, то поняла, что это мне не подходит. Дело в том, что многое хотелось бы сделать по-другому, начиная с подхода, и заканчивая оборудованием.

Начала искать оборудование, которое есть на рынке. В данном случае я провела аналогию с автомобилями. Какие автомобили лучшие и самые безопасные? Немецкие! Начала смотреть в эту сторону и приобрела немецкое оборудование. Обратилась к представителям в Москве и не прогадала.

— При создании бизнеса вы имели первоначальный капитал или привлекли кредитные средства?

— Это вообще интересная история! Мне настолько приспичило открыть такую студию в нашем городе, что представьте себе — я убедила своего любимого мужа продать свой автомобиль и найти средства на открытие студии.

Ирина Яковенко. Предоставлено altapress.ru.

То есть настолько все это во мне горело и кипело, что он поддался и продал свою любимую машину.

— Я так понимаю , что вложение окупилось?

— Конечно!

— Вы первые в нашем городе , кто стал предлагать услуги EMS-тренировок?

— Да.

— А сейчас у вас уже есть конкуренты?

— У нас были конкуренты. Тут тоже веселая история. Первым конкурентом стал наш тренер, который у нас работал, а затем ушел и открыл студию. Но в итоге он закрыл бизнес.

Второй конкурент — тоже наш тренер, который решил что ему срочно надо такое же дело.

И вот сейчас в городе открылись еще ребята. Но мы на самом деле рассматриваем их не как конкурентов, а как некоторое подспорье. Потому что нам одним приходится усиленно продвигать рынок EMS-тренировок в городе.

— То есть вы рассматриваете конкурентов , как популяризаторов вашего дела?

— Да! Единственное, очень хочется, чтобы ребята действительно работали качественно. Работали на совесть, не роняли планку оказания этой услуги и показывали все преимущества и, главное, результат.

— А вообще потребитель насколько быстро привыкает и готов для себя открывать такое направление тренировок? Как охотно люди идут на эксперименты?

— Мы, например, начинали предпродажи еще до открытия студии, когда еще делали ремонт. И сразу сработали в плюс. Людям было интересно. Конечно, много приходило знакомых. Кто-то из любопытства, кто-то — чтобы нас поддержать.

Мы изначально постарались вложиться в сервис. Я придерживаюсь такой философии — людям у нас должно быть очень комфортно. Мы хотим, чтобы клиент пришел не просто на тренировку, а туда, где ему очень нравится находиться. Где приятные люди, где есть возможность привести себя в порядок после тренировки.

Ирина Яковенко. Предоставлено altapress.ru.

Мы даже можем записывать наших клиентов к врачу, если есть такая необходимость и у человека туго со временем.

То есть наш подход — это комплекс услуг. Если человек хочет похудеть или сохранить ту форму, в которой он находится и ему некогда готовить, мы готовим еду, которая необходима в индивидуальном порядке и привозим ее. То есть клиенту не нужно ничего покупать, он просто получает пакет с необходимой ему едой и принимает пищу.

— Еще один вопрос. Откуда поступают кадры в вашу сферу? Ведь , как представляет , ваш бизнес находится на стыке спорта и медицины.

— Мы берем фитнес-тренеров, которые имеют опыт и знания определенные, но мы их дополнительно обучаем полному спектру услуг ЕМС, поскольку это совсем другая история. Знания необходимо пополнять новой информацией, которую ранее человек просто не знал, откуда даже взять.

Порядка двух месяцев уходит на обучение. Если человек не сдал экзамены, он к работе не преступает. Мы очень серьезно готовим тренеров. Ведь каждый клиент приходит за результатом, поэтому такой жесткий отбор.

— Насколько велик ваш коллектив?

— Мы с мужем и еще два человека. Сейчас мы обучаем еще одного тренера, но пока не могу сказать — возьмем его или нет.

— У вас есть опыт работы по франшизе в других городах?

— Да! И ее берут с удовольствием. И дело тут даже не в том, что мы целенаправленно хотели развивать направление франшизы. Просто еогда к нам приезжали люди из других городов, они были очень вдохновлены.

И вот уже несколько лет успешно работает студия в Бийске. Также по франшизе существуют студии в Сочи и Кемерово.

— Не могу не спросить о пандемии коронавируса. Как она повлияла на ваш бизнес?

— Очень сильно сказалась на нас вся эта история с COVID-19. Мы были закрыты с марта до сентября. Конечно, было сложно, ведь ответственность перед людьми никуда не делась. Поэтому помогали нашей команде как могли. Но сейчас, надеюсь, у нас получится возобновить работу в полной мере и продолжать развиваться.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».