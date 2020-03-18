Из-за угрозы коронавируса алтайский спорт получил «красную карточку»

16 марта министерство спорта Алтайского края издало приказ об отмене в регионе всех спортивных и физкультурных мероприятий. В списке основных на вторую половину месяца их больше 20. Цель одна — не допустить распространение коронавирусной инфекции. Из крупных турниров на паузе уже Суперлига-2, где выступает «АлтайБаскет». В раздумьях, что дальше делать, хоккеисты, у которых в разгаре серия плей-офф ВХЛ. Сколько будет длиться запрет и чем он уже обернулся для местных спортсменов, читайте в разборе altapress.ru.

Второй домашний матч "Динамо-Алтай" с "Чебоксарами". 19 января 2020 года

О чем говорится в приказе

16 марта первым свое веское слово сказал федеральный Минспорт. Ведомство через пресс-службу распространило информацию, в которой говорилось, что в стране запрещаются все соревнования с участием иностранных спортсменов.

Что касается регионов, то им Минспорт страны рекомендовал ограничить проведение соревнований, включенных в Единый календарь мероприятий министерства. Исключение на сегодняшний день составляют только те старты, которые являются контрольными или отборочными к Играм Олимпиады 2020.

Массовые физкультурные мероприятия в России с 16 марта тоже поставлены на паузу.

Лыжня России в Барнауле. 9 февраля 2014. Олег Богданов

«Запретить посещение и участие в мероприятиях различного статуса, включенных в Единый календарный план, спортсменами, тренерами, специалистами из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин», — говорится в четвертом пункте приказа.

Аналогичный документ тем же числом выпустил минспорт края. Все межрегиональные, региональные и муниципальные мероприятия на Алтае отменяются.

Краевым госучреждениям, подчиненным ведомству, региональным федерациям, иным физкультурно-спортивным организациям предписано перенести свои мероприятия.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Как сообщил altapress.ru министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, в настоящий момент на первом месте стоит безопасность спортсменов и зрителей, которая важнее всего. «Главная задача — не допустить распространение коронавируса», — добавил министр.

По его словам, в Кемеровской области, где уже зарегистрировано два случая заражения, решение об отмене всех спортивных соревнований было принято в минувшую субботу, 14 марта.

Что теперь будет дальше

Одними из первых на приказ федерального Минспорта отреагировала Российская федерация баскетбола, которая оперативно приняла решение приостановить все соревнования, проходящие под ее эгидой, в период с 20 марта по 10 апреля.

Временный перерыв теперь у Суперлиги-2, где выступает «АлтайБаскет». Игры со ставропольским «Динамо», запланированные на 21 и 22 марта в Барнауле, отменены, как и выездные встречи барнаульских баскетболистов против тобольского «Нефтехимика» на следующей неделе.

Первая игра «АлтайБаскета» в новом сезоне Алтайский спорт

По матчам хоккейного «Динамо-Алтай» пока решения нет. 17 марта директор клуба Руслан Чайкин пояснил, что определенность должна появиться со дня на день. Тогда станет понятно, либо игры стадии плей-офф перенесут на более поздний срок, либо будут проводить без болельщиков.

По второму сценарию пошла вторая пара полуфиналистов — «Челны» (Набережные Челны) и «Юниор» (Курган). Власти Татарстана, где будут проходить первые игры серии, решили, что затягивать спортивный процесс не стоит. Встречи состоятся, но при пустых трибунах.

В алтайском клубе пока не знают, что хуже. С одной стороны спортсменам хочется побыстрее выявить сильнейшего, но и играть без болельщиков — тоже не дело. Только за две игры пустые трибуны обернутся для «Динамо-Алтай» недополученной прибылью в размере около 800 тыс. рублей.

Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года Дмитрий Лямзин

17 марта стало известно, что на паузу поставлен розыгрыш Кубка Гагарина. КХЛ решила взять недельную передышку, чтобы понять, как действовать в сложившихся условиях. Ближайший от нас клуб элитной лиги — ХК «Сибирь» уже приостановил продажу билетов.

Что касается основных краевых соревнований, то в календаре на март алтайского минспорта их порядка 20. Три детских турнира до конца месяца планировала провести Федерация шахмат Алтайского края.

Уже отменены первенство Сибири среди детей до 9 лет, которое традиционно проводилось в Барнауле с 2011 года, и сессия гроссмейстерского центра СФО, на котором мастер-классы для лучших детей со всей Сибири должны были давать профессиональные шахматисты.

В Алтайском крае стартует проект «Шахматы в школе». Анна Зайкова

Перенесен также финал краевого турнира школьных команд «Белая ладья», на который должны были съехаться порядка 160 участников.

В краевой федерации сообщили, что данные соревнования планировались в рамках школьных каникул. Как их в последующем вписать в плотный учебный график детей, пока не понятно, но при этом в объединении подчеркнули, что здоровье и безопасность превыше всего.

У Алтайской краевой ассоциации мини-футбола тоже горячий сезон: идут заключительные игры Чемпионата края, который объединяет более 100 команд, наступают решающие этапы краевого Кубка.

Руководитель АКАМФ Андрей Проскурин пояснил, что 17 марта прошла одна игра с ограничением доступа на нее детей. Что дальше делать, в объединении еще не обсуждали.

Финал краевого кубка по мини-футболу в Барнауле из архива редакции

Между тем, по словам Проскурина, только в Барнауле есть масса коммерческих турниров, проводимых не под эгидой официальных федераций. Будут ли они приостановлены, не понятно.

Что будет с профессиональными спортсменами

На сегодняшний день в списке Центра спортивной подготовки, который курирует профессиональных спортсменов, значатся 72 атлета. Большинство из них находятся на различных сборах, например, легкоатлеты, в том числе и Сергей Шубенков, — в Адлере, тхэквондисты — в Новосибирске, гребцы — в Краснодаре.

Спортсменам сообщили о введенных ограничениях, тренировочный процесс у них пока продолжается.

В связи с приказом Минспорта в России массово отменяют календарные соревнования. За рубежом та же история: алтайские инвапауэрлифтеры должны были отправиться на турнир в Колумбию, но из-за пандемии коронавируса его экстренно отменили.

Тамара Подпальная , паралимпийская чемпионка. Михаил Хаустов

Какие возникают проблемы

На сегодняшний день в самом затруднительном положении оказались те спортсмены, которые планировали выезды на соревнования и уже приобрели билеты. Если они возвратные, часть суммы удастся вернуть, если нет — с деньгами возможно придется попрощаться.

Так, у краевой Федерации спортивной гимнастики, которая планировала отправить на первенство России в Пензу пять человек, подвисло 75 тыс. рублей. Гимнасты надеются, что билеты все-таки разрешат переоформить.

Около 180 тыс. рублей могут потерять шахматисты. В апреле Федерация планировала отправить в Сочи на первенство России среди юношей и девушек девять детей и тренера. Билеты ради экономии тоже покупали невозвратные.

Что будет с тренировками

По словам Алексея Перфильева, проведение тренировок в спортивных школах пока продолжается, но при условии соблюдения мер профилактики.

Международный детский турнир по футболу в Парке спорта. Всеволод Клещев

Как долго продлится запрет

В официальных документах федерального и регионального спортивных ведомств точная дата снятия запретов не прописана. Есть лишь формулировка «до особого распоряжения».

Оптимисты полагают, что паника с коронавирусом схлынет за пару недель, пессимисты — что затянется на месяцы.