На Алтае прошла первая в России гонка в экстремальном триатлоне, участники кричали от восторга

21 августа в Горном Алтае прошла первая в России гонка в экстремальном триатлоне — Wild Siberia xtreme triathlon 2020. В ней приняли участие 16 смельчаков из разных регионов Сибири. Спортсмены рассказали, что заставило их кричать от восторга.

Организацией гонки занимались компании I’m Siberian и Altai3Race при поддержке властей Республики Алтай.

Общая протяженность трассы, которая пролегла по легендарным местам Алтая, составила 226 км. Их нужно было преодолеть менее чем за 16 часов непрерывной гонки.

Спортсмены плыли 2,5 км в холодной воде (+8−10 градусов) «мертвого» озера Чейбеккель, ехали на велосипедах 180 км по Чуйскому тракту с набором высоты 1600 м, совершили «вертикальный забег» на Акташский ретранслятор со спуском обратно к озеру.

Принять участие в гонке приехали спортсмены (среди них две женщины) из Санкт-Петербурга, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Томска и Горно-Алтайска.

В личном зачете первое место занял красноярец Константин Сухачев, в эстафетном зачете золото завоевала сборная из Новосибирска и Томска в составе Евгения Бахирева и Дмитрия Попова.

«Я остался в восторге! Но к такому испытанию нужно хорошо готовиться. Это гораздо сложнее обычных соревнований по триатлону. Перепады высоты и низкая температура дают о себе знать. Во время велосипедного этапа, в последние 40 км начался дождь. В этот момент уже хотелось преждевременно закончить гонку. Это действительно „дикие“ ощущения. Но результат того стоит. Я доволен своим результатом и обязательно приму участие в следующем году», — поделился впечатлениями Константин Сухачев.

Гонка Wild Siberia xtreme triathlon 2020 в Горном Алтае. Евгений Старостенко

Участник команды I’m Siberian Семен Кокорин проходил гонку совместно с саппортом в лице арт-директора компании Евгения Старостенко. Он отметил, что для велосипедистов эта трасса «чистый кайф».

«Чуйский тракт в районе Курая — это одно из моих любимых мест в мире. Дорога идеальна для велоспорта, ее можно сравнить с культовыми среди спортсменов Альпами. Прекрасное качество асфальта, небольшой автомобильный трафик и потрясающие виды, от которых то и дело хочется кричать от восторга! Вместе с другими организаторами я проверил трассу на себе. В собственном темпе я проехал полный велоэтап (180 км) за 6 ч 9 минут. Для всех велосипедистов наша трасса станет настоящим откровением. Да, такое место есть в России. Это чистый велосипедный кайф! И этим мы хотим поделиться со всем миром» — говорит Старостенко.

Директор Altai3Race Денис Маховский добавил, что видеоматериалы о гонке в Черногории будут презентовать мировому сообществу экстремального триатлона. Цель — попасть в мировую серию X TRI WORLD.

Полноценные соревнования на Алтае планируют провести в 2021 году.