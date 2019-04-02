На Алтае с размахом прошел юбилейный лыжный «Тягунский марафон»

30 марта у любителей лыж была последняя возможность испытать себя. В Тягуне Заринского района, на гостеприимной базе ГЛК «Berloga», прошел традиционный марафон, который считается окончательным завершением сезона. В нынешнем году он собрал рекордное число спортсменов. Несмотря на уже вступившую в свои права весну, спортивный праздник удался на славу и прошел в атмосфере веселья.

Как лыжники добирались до места?

Ранним утром 30 марта участники «Тягунского марафона» начали собираться на железнодорожном вокзале. У пригородных касс было многолюдно. Суетливые школьники, лыжники постарше, семьи с детьми — все спешили на перрон.

Электропоезд, следующий до станции Тягун, отправлялся в 6.59.

Сейчас добраться от Барнаула до отдаленного, но очень живописного таежного местечка лучше всего как раз на электричках. Ходят они туда четыре раза в день. Цена проезда вполне доступная — 192 рубля для взрослых в один конец. У студентов скидки 50%. Для получателей соцуслуг — проезд бесплатный.

Путь до Тягуна, конечно, не близкий — придется ехать три часа, но сменяющиеся за окном пейзажи, заскучать не дают. Особо сильное впечатление производит первозданная природа алтайского Присалаирья, которая буквально завораживает своей красотой, да так что захватывает дух.

Комфортабельную и удобную электричку, следующую до Тягуна, люди называют «поездом здоровья»: здесь много спортсменов, туристов и всегда царит особое приподнятое настроение. 30 марта пассажиров приветствовала задорная белочка-лыжница. Пассажиры были ей очень рады!

В зимнее время доехать до Тягуна можно самостоятельно на машине. В день масштабного марафона для удобства спортсменов, прибывших электропоездом, организаторы предусмотрели доставку от станции до горнолыжной базы «Berloga» автобусами.

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне. Дмитрий Лямзин.

Как стартовали спортсмены?

Регистрация участников «Тягунского марафона» началась заранее — каждый желающий должен был предварительно отправить свои данные. Предусмотрительно позаботились организаторы и об еще одном важном моменте — это здоровье спортсменов.

На всей протяженности дежурили специальные люди, готовые в любую минуту помочь каждому лыжнику, на базе находились врачи. Волонтеры помогали сориентироваться на местности.

Неожиданный дождик немного затянул старт праздника. Но, несмотря на это, настроение у лыжников все равно оставалось приподнятым, хотя разве может быть иначе в таком замечательном месте среди позитивных и целеустремленных людей.

Как только выглянуло солнышко, первыми на старт 50-километрового марафона вышли подготовленные спортсмены-мужчины. Через пять минут — женщины и мужчины-ветераны на 30 км.

На 15-километровую дистанцию выходили лыжницы старше 60 лет, на 5 и 10 км шли школьники разных возрастов, которых, к слову, на празднике было очень много.

Всего же «Тягунский марафон» принял 485 зарегистрированных участников. Для сравнения, 10 лет назад, когда эта традиция только зарождалась, их было всего 30.

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне. Дмитрий Лямзин.

Что собой представляет трасса?

Лыжная трасса в Тягуне существует уже больше десятка лет. Изначально она проходила в низинке по полям. Несколько лет назад маршрут изменили, проложив его по старым лесовозным дорогам.

Теперь трасса в Тягуне считается на Алтае одной из самых широких, удобных и одновременно сложных, с затяжными подъемами. Один из них лыжники даже прозвали «мертвым», настолько тяжело его преодолевать. Но эти подъемы — скорее даже плюс. Трасса в Тягуне для подготовленных спортсменов стала прекрасной возможностью проверить свои силы.

Нынешним летом организаторы решили ее еще больше разнообразить, подготовив 15 трасс общей протяженностью 80 км под разные уровни подготовки спортсменов. Так что уже в следующем году «Тягунский марафон» может вплотную приблизиться к европейским аналогам.

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне. Дмитрий Лямзин.

Кто стал победителем?

Торжественное награждение участников организаторы провели более чем в 10 номинациях. Первыми свои заслуженные медали получили дети — мальчики и девочки разных возрастов. Отдельное соревнование проводилось среди ребятишек Заринского района. Как оказалось, в лыжах «царствует» станция Шпагино.

Быстрее всех из мужчин 50 километров преодолел барнаулец Роман Соколов, его время составило 2 часа 31 минуту. На финише он от души поблагодарил организаторов за чудесный марафон и признался, что всегда хотел здесь победить.

Роман на тягунской лыжне уже не новичок. В первые года проведения марафона он уже входил в тройку сильнейших. Но удача ему никак не улыбалась и вот, наконец, долгожданная победа.

Среди женщин-лыжниц на «тридцатке» победительницей стала представительница Первомайского района титулованная Мария Зятькова. Она — уже четырехкратный триумфатор «Тягунского марафона».

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне. Дмитрий Лямзин.

Мария Зятькова,

лыжница:

Я безумно рада, находиться сегодня в Тягуне. Это замечательное место, которое буквально притягивает своей энергетикой. Вы только посмотрите, какая здесь завораживающая природа. Еще я бы хотела отдельно отметить высокое качество трассы.

Поднимались на пьедестал и представители лыжных династий. Например, второе место у женщин на дистанции в 30 км заняла Наталья Кирпиченко, мама известной ныне спортсменки Яны Кирпиченко.

Что будет дальше?

Несмотря на то, что лыжный сезон в Тягуне официально закрыт, кататься здесь можно будет около недели. Причем как на беговых, так и на горных лыжах. Количество снега еще позволяет это делать.

В летнее время на базе «Berloga» жизнь также бьет ключом. Для отдыхающих есть живописное озеро, на котором можно порыбачить, оборудованы удобные места для пикников.

С удовольствием приезжают в Тягун и спортсмены. Уже известен за пределами Алтайского края традиционный веломарафон «Тягунская трасса» от ст. Тягун до Заринска. Ежегодно он собирает более 150 участников. В августе Тягун вновь примет велосипедистов.

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне. Дмитрий Лямзин.

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